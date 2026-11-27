ジャーナリストのワリード・アル・ファラージが、アル・ヒラルの内部で起きている新たな舞台裏を明かした。チームを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギの動きや、クラブ首脳陣が複数の選手に対して講じた処分に関するもので、最近の調子の低下をめぐってサポーターの間で議論が巻き起こるなかでの話となる。

ジャーナリストのワリード・アル・ファラージが、 アル・ヒラル の内部で起きている新たな舞台裏を明かした。 チームを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギの動きや、クラブ首脳陣が複数の選手に対して講じた処分に関するもので、最近の調子の低下をめぐってサポーターの間で議論が巻き起こるなかでの話となる。

アル・ファラージは番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に出演し、インザーギ監督がチームの主力選手3人と面談を行ったと明かした。 面談では、これまでの試合で犯したミスについて話し合い、各選手のパフォーマンスに関する戦術面での指摘を伝えたという。 軌道修正を図り、チーム内の規律を取り戻すための措置だ。 舞台裏の動きはコーチングスタッフにとどまらない。

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アル・ファラージによれば、スポーツディレクターのシモーネ・ヒューズも、チームの重要な選手の一人と面談し、現在のパフォーマンスにはまったく満足していないと告げたという。 本来期待されるレベルを取り戻す必要があるとのメッセージだ。 発言に添えられた映像には、フランス人選手のテオ・エルナンデスが映し出されていた。 さらにアル・ファラージは、アル・ヒラルの首脳陣が練習に遅刻した複数のベテラン選手に高額の罰金を科したことも明らかにした。