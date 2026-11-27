サウジ・プロリーグ機構スポークスマンがアル・ナスルとジョアン・フェリックスの契約延長問題について明言。機構は財政健全化の支援を示すも、直接的な資金提供は否定。クラブの予算再編と経営立て直しに向けた協議が焦点となる。

サウジ・プロリーグ機構 の公式スポークスマンである オマル・バトルジ 氏は、 アル・ナスル 所属のポルトガル人FW ジョアン・フェリックス の契約延長問題における機構の立場を明確にした。首都に本拠を置く アル・ナスル は今後数年にわたり同選手の引き留めを強い意向で進めているが、その裏には契約合意を阻む可能性のある重大な財政上の課題が存在する。 アル・ナスル はフェリックスとの契約更新を、クラブ経営における最優先課題の一つとして位置づけており、戦略的な重要性を理解している。

フェリックスは現在、アル・ナスルのチーム陣容において不可或缺的な存在へと成長し、戦力的に不可欠なスタープレイヤーとなっている。しかし、クラブ全体がサウジ・プロリーグ機構から積極的な財務監視の対象となっている現状を踏まえると、契約延長に必要な巨額の資金を確保できるかどうかについては、関係者の間から疑問の声が上がっている。選手一人の給与負担がクラブの財政安定に与える影響が懸念材料として浮上している。

Also read 【銀座ダイヤモンドシライシ 新作ネックレス発売】水面の光の反射「サン・グリッター」をモチーフにした「Shining」シリーズ全4種｜2026年11月28日（土）より

契約延長の機運と財政的ハードル

契約更新を阻む障害をアル・ナスルが乗り越えられるよう、サウジ・プロリーグ機構が介入して支援する可能性について、番組『アル・マンサ』に出演したトルキ・アル・アジャマ氏は問いかけた。この番組は「サマニヤ」チャンネルで放送されたものであり、フェリックスのような世界的スターの保持が、単なる戦力面でのプラスだけでなく、ロシュン・リーグ全体の商業的価値を高めるという認識が背景にある。リーグのブランド価値向上という視点から、選手残留は重要な経営課題となっている。

アル・ナスルはフェリックスの去就を巡り、選手本人の意向だけでなく、クラブの長期的な競争力維持という観点からも強い関心を寄せている。しかし、財政的な制約条件の中でどのように交渉を成立させるかが鍵となる。機構の支援なしには実現が困難な局面にあると見られるが、同時に機構側も無条件の金銭的援助を提供する予定はないとの姿勢を示している。このバランス感覚が、今後の交渉行方を決定づける要因となるだろう。

Advertisement

サウジ・プロリーグ機構の支援方針と限界

これに対しオマル・バトルジ氏は、機構は各クラブに対してさまざまな形で支援を行っていることを強調し、アル・ナスルと話し合いの場を持つ用意があると述べた。機構の目的は、クラブが経営難に陥るのを防ぐための是正計画を策定する支援にある。この支援枠組みは、サウジ・プロリーグ機構がクラブの現在または将来の財務上の義務に直接介入したり、それらについてクラブに代わって決定を下したりすることを意味するものではないと明確にした。機構の関与には一定の限界が存在し、最終的な経営判断権はあくまで各クラブ側にある。

バトルジ氏はさらに、財務監視を行うサウジ・プロリーグ機構は、クラブに金銭的支援を提供する機関ではないという点も強調した。これは、機関が財政破綻を防ぐための監査および助言機能は果たすものの、財政赤字を埋めるための資金調達窓口ではないことを意味する。したがって、アル・ナスル側が契約延長を実現するには、自らの財政構造改革と予算配分の見直しを自主的に行う必要がある。外部からの緊急資金注入という解決策は排除されている。

クラブ側の自主的な予算再編と将来展望

オマル・バトルジ氏は、アル・ナスルは選手獲得プログラムからの割り当て額を見直し、利用可能な金額や予算の消化状況を評価するべきだと説明した。クラブ側が状況を改善するために活用できる選択肢や仕組みを検討することが期待されており、具体的な財務計画の策定が求められている。これは単なる支出削減ではなく、持続可能なサッカークラブ経営への転換を意味する重要なプロセスである。

アル・ナスルはフェリックスとの契約更新において、自らの財政状況に合った現実的な案を提示しなければならない。サウジ・プロリーグ機構が提供する是正計画の支援枠組みを活用しながら、クラブとしての財務健全性と競技力維持の両立を図る道筋を探ることになる。今後、アル・ナスルとサウジ・プロリーグ機構との協議が本格化し、具体的な財政再編策が明らかになることで、フェリックスの残留与否が決着する見込みである。ロシュン・リーグ全体としての商業価値維持という大義名分のもと、両者の協力関係が試されている。