ロシュン・サウジリーグで注目のアル・ナスル戦を控えるアル・カーディシーヤに朗報が届いた。イタリア人FWマテオ・レテギが治療とリハビリのプログラムを終え、実戦復帰が可能な状態となったのだ。チームは大一番を前に、攻撃の主要な選択肢の一つを取り戻しつつある。

ロシュン・サウジリーグで注目の アル・ナスル 戦を控える アル・カーディシーヤ に朗報が届いた。 イタリア人FWマテオ・レテギが治療とリハビリのプログラムを終え、実戦復帰が可能な状態となったのだ。

チームは大一番を前に、攻撃の主要な選択肢の一つを取り戻しつつある。 最新の動向によると、レテギは治療とリハビリの全段階を終え、北アイルランド人のブレンダン・ロジャーズ監督が起用できる状態となった。 チームは次の金曜日、リヤドのアル・アウワル・パークで行われる第14節の一戦に向けて準備を進めている。 このイタリア人FWは、10月29日に行われたリーグ第12節アル・リヤド戦の前に太ももの筋肉を負傷し、約4週間にわたってチームを離れていた。

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その間、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ガラファ（カタール）戦とシャバブ・アル・アハリ（UAE）戦も欠場している。 レテギの復帰は、アル・カーディシーヤにとって極めて重要なタイミングとなる。 チームは上位争いの直接のライバルとの対戦を控えており、首位グループの勝ち点差が詰まっていることもあって、この試合は今後の優勝争いの行方に明確な影響を与える可能性がある。 このイタリア人FWは、アル・カーディシーヤの攻撃陣にとって重要な戦力だ。