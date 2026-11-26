アル・ヒラルはロシュンサウジリーグ第13節でアル・イテファクと対戦する。主将サレム・アル・ダウサリは両チーム対戦における歴代最多得点者の単独首位に立ち、ヤセル・アル・カハタニの記録を更新するチャンスを迎える。アル・ヒラルは11試合10勝1敗で首位を維持し、2位アル・カーディシーヤに勝ち点2差をつけている。アル・イテファクは7位で勝ち点19、首位を固めたいアル・ヒラルと好結果を狙うアル・イテファクの意図が交錯する一戦となる。

アル・ヒラル は11月28日（土）、ロシュン・ サウジリーグ 第13節で アル・イテファク と対戦する。 この一戦は、 アル・ヒラル の主将 サレム・アル・ダウサリ にとって特別な挑戦となる。 両チームの対戦における歴代最多得点者として単独首位に名を刻むチャンスがあり、クラブのレジェンドである ヤセル・アル・カハタニ の記録を追う。

この対戦は、アル・ヒラルにとって重要なタイミングで行われる。 アル・ヒラルは11試合で10勝1敗の勝ち点30を積み上げ、ロシュン・サウジリーグの首位に立っており、2位アル・カーディシーヤに勝ち点2差をつけている。 一方のアル・イテファクは5勝4分け3敗の勝ち点19で7位につけている。 アル・ヒラルが首位の座を固め、追走するチームを引き離したい一方で、アル・イテファクは優勝候補の筆頭格を相手に好結果を狙う。

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順位表における両チームの目標が異なるだけに、この一戦は双方にとって二重の意味を持つ。 『トランスファーマルクト』のデータによると、サレム・アル・ダウサリはアル・ヒラル対アル・イテファクの歴代対戦における最多得点者リストで2位につけている。 これまでアル・イテファクから8ゴールを奪っており、9ゴールで首位に立つアル・ヒラルのレジェンド、ヤセル・アル・カハタニの記録まであと1ゴールに迫っている。 アル・ヒラルの主将の野心は、アル・カハタニの記録に並ぶことにとどまらない。