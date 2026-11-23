アル・ヒラルのインザーギ監督は、ネフチ・バクー戦の引き分け結果と、サレム・アル・ドサリなどの主力欠場理由を明かした。アジア年間最優秀選手表彰出席による影響と、試合中の課題について詳細を語っている。

サウジ・プロリーグ の強豪 アル・ヒラル の フィリッポ・インザーギ 監督は、 ネフチ・バクー との対戦において引き分けに終わったことに対し、選手起用の判断理由と試合展開への悔しさを率直に明らかにした。特にチームキャプテンである サレム・アル・ドサリ が欠場した背景には、アジア年間最優秀選手表彰式への出席による影響があったことが確認された。

表彰出席による長期離脱と代表の判断

サレム・アル・ドサリは、アジア年間最優秀選手の表彰式に出席するために3日間、チームのトレーニングから離脱していた。この長期離脱により、ウズベキスタンへ向かう長距離移動に参加させるよりも、リヤドに残して独自のトレーニングプログラムを継続させることがコーチングスタッフによって選択された。アル・ヒラルの指揮官によると、この決定はチームの状況への対応と、今後の試合に向けた準備の一環として行われたものである。この方針は、キャプテンだけでなく、リヤドに残った他の3名の選手にも適用された。結果として、チームの主力メンバーが多数欠場する事態となり、アル・ヒラルは重要な一戦を戦うこととなった。インザーギ監督は、この起用判断が引き分けという結果をもたらした要因の一端を示したと解釈できる状況にある。

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主力欠場と不満を示す監督の言葉

インザーギ監督は、アル・ヒラルがムテブ・アル・ハルビ、マルコス・レオナルド、サレム・アル・ドサリ、ブアブリといった影響力のある選手たちを欠いていたことを指摘した。これらの選手がフィールドにいけば、試合中にさらなる打開策をチームにもたらす可能性があったとの見方を示している。イタリア人指揮官は結果への不満を隠さず、この引き分けは自身にとってもコーチングスタッフにとっても納得のいくものではなく、チームは勝ち点3を持ち帰るつもりだったと強調した。その一方で対戦相手を称え、こう語った。「この引き分けには、個人としても、チームとしても、当然満足していない。敗戦の苦さを味わっている。相手が見せた激しさには祝福を送りたい」

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前半優勢も後半逆転で得点力不足顕在化

試合の流れを振り返ると、アル・ヒラルは前半に2点以上を奪うことができた状況にも関わらず、試合を決めるチャンスを生かせなかった。その後、後半の立ち上がりにネフチに1点を返され、さらにオウンゴールで同点に追いつかれたという展開であった。インザーギ監督は勝利を逃した展開についても説明し、前半で得点差を広げられなかったことが試合の行分を分けた鍵であると示唆した。選手たちは多くの時間帯で良いパフォーマンスを見せたとも強調しているが、リードを生かして勝利をつかめなかったことでチーム内には悔しさが広がっていると認めた。

激しいフィジカル戦と今後の展望

最後に、試合は激しくフィジカルな内容で、多くの競り合いがあったとインザーギ監督は強調した。相手はすべてのボールに対して戦い、アル・ヒラルに必要なスペースを与えなかったと指摘している。この物理的な攻防の中で、チームが本来の実力を発揮しきれなかった部分を、監督は明確に認識している。今後は、欠場していた主力選手たちの復帰と、より効果的な攻撃パターンを確立することが求められる。アル・ヒラルは次の試合に向けて、この引き分けの教訓を活かし、勝ち点3を獲得する準備を進めることになる。