サウジ元選手フアド・アンワルがアル・ナスル対アル・アハリ戦の敗因を分析。クリスティアーノ・ロナウドのPK失敗とサディオ・マネ欠場が逆転負けの主因だと指摘する。

サウジアラビアの元プロサッカー選手である フアド・アンワル は、最近行われた アル・ナスル 対 アル・アハリ とのクラシコ（ライバル対戦）での アル・ナスル の敗因について、同チームのキャプテンであるポルトガル代表FW クリスティアーノ・ロナウド に原因があるとの見解を示した。アンワルはメディアを通じて、試合の展開を詳細に振り返り、ロナウドの具体的なプレーミスがチームの敗北を決定づける大きな要因であったと強調している。

ロナウドのPK失敗が試合の主導権を奪った

アンワルによれば、アル・ナスルは特に前半にかけて存在感を示しており、ポルトガルのレジェンドであるロナウドのゴールによって先制に成功していたと指摘する。しかし、その後ロナウドはPK（ペナルティキック）を決められなかったことが致命傷となったと分析している。もしあのPKが成功していれば、アル・ナスルは試合の主導権を握り続けた可能性が高かったとアンワルは語っている。このPKの失敗が、アル・アハリの選手たちにとって試合へ戻るための心理的な原動力となり、結果的に同点、そしてさらに逆転勝利へとつながる契機となったという。

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サディオ・マネ欠場が攻撃力低下を招いた

また、アンワルは攻撃面の脆弱さについても言及し、アル・ナスルがセネガル代表FWサディオ・マネを欠いていたことにも原因があると指摘した。マネが家庭の事情によりこの試合に出場できなかったことで、アル・ナスルは本来持っていたはずの攻撃力を失っていたとアンワルは説明している。ロナウド個人の能力だけでなく、チーム全体としての攻撃オプションが減っていたことが、逆転を許す状況を作り出した一因であると見ている。

ロナウドの今季PK失敗記録が浮き彫りに

この試合では、クリスティアーノ・ロナウドが試合開始から18分目にPKを失敗するという珍しい場面が繰り広げられた。ロナウドはアル・アハリのGKであるセネガル代表エドゥアール・メンディの逆を突くことには成功していたものの、ボールは右ポストを叩いて決まりませんでした。データ分析会社『オプタ』の統計によると、ロナウドは今季のロシュン・リーグ（サウジ・プロリーグ）で蹴った2本のPKをいずれも失敗していることが明らかになっている。

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ロナウドの今季のPK失敗は、このアル・アハリ戦が2回目となる。1本目の失敗は、10月20日に行われたネオム戦で記録されていた。その試合でロナウドは、GKマルチン・ブルカの前でPKを失敗していたが、アル・ナスルは1-0でその試合を勝利に終わらせていた。一方、今回のアル・アハリ戦におけるPKの失敗は、直接チームの逆転負けを招くという深刻な結果をもたらしており、ロナウドのPK成功率に対する注目がさらに高まっている。

データが示すロナウドのPK精度の問題

オプタによるデータは、ロナウドのPK成功率が今季ゼロであることを明確に示している。この統計的事実は、アンワルが指摘した「PKを決められなかったこと」が単なる偶然ではなく、今季において継続的な課題であることを裏付けている。アル・ナスルにとって、主力選手であるロナウドが最も信頼すべき得点源であるPKにおいて連続して失敗することは、戦略的なリスクとなり得る。特に、アル・アハリのような強豪相手との対戦において、こうした精密なプレーの精度が試合の結果を分ける鍵となることが再確認された形だ。