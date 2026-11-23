アル・アハリがアル・シャマルに2-3で逆転負けを喫した。マリノ・プシッチ監督の更迭延期へ批判が高まり、クラブ首脳陣の決断力の欠如が問題視されている。

サウジアラビアのサッカー界で、プロクラブの アル・アハリ の成績不振と経営判断に対する批判が再び噴出している。同クラブは2点をリードしながら アル・シャマル に2-3で逆転負けを喫し、この痛恨の敗戦をきっかけにファンやメディアの間で監督の更迭を求める声が高まっている。

アル・アハリのマリノ・プシッチ監督の去就が注目される中、クラブ首脳陣が断固とした決断を下せるのかという懸念が強まっている。この敗戦は単なる試合の結果を超え、チームの方向性や管理体制に対する根本的な疑問を投げかけるものとなった。

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監督解任の決断遅れをメディアが厳しく批判

テレビ番組『ロタナ・スポーツ・ウィズ・ワリード』に出演した司会のワリード・アル・ファラージは、ゲストのファイサル・ザイドとともにこの敗戦の影響について議論を交わした。この放送を通じて、アル・アハリの運営側に対する厳しい視線が浮き彫りにされた。

ファイサル・ザイドは、アル・アハリの首脳陣が監督問題への対応において批判的な姿勢を取っていることを指摘した。彼は、決断を下すことをためらう姿勢そのものが、クラブが抱える構造的な問題の一部であると明言した。この指摘は、単なる敗戦責任論を超え、組織としての意思決定プロセスへの根本的な問いかけとなっている。

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これに対しワリード・アル・ファラージも、皮肉を交えながらアル・アハリには決断というものが存在しないと断言した。結果も内容も下降線をたどっている状況にもかかわらず、管理側が踏み切れない姿勢を厳しく指摘したもので、コーチングスタッフの今後をめぐる疑問をさらに強める形となった。

首脳陣の消極性がファン信頼を蝕む構造

ワリード・アル・ファラージはさらに具体的な予測を示し、「アル・イテハドに5失点で負けでもしない限り、彼を解任しないだろう」と述べた。これは、現状では監督の更迭が実行されない可能性が高いことを示唆する強い表現である。この発言は、現在の成績不振では十分な理由と見なされていないというクラブ内部の評価を裏付けるものとなっている。

一部のクラブ首脳陣は、本人の言葉を借りれば「天井が頭上に落ちてくるまで」ファンが待ち望む決断に踏み切らないと強調している。これは、状況が無視できない段階に至っても動かない首脳陣がいることを意味し、ファンに対する立場を弱めていると指摘されている。消極的な対応は、組織の危機管理能力に対する信頼を大きく損なう要因となっている。

次節アル・イテハド戦で結果を残す必要迫られる

アル・アハリは12月11日、ロシャン・サウジリーグ第15節でアル・イテハドと対戦する。この試合は、現在 criticism に晒されているクラブの状況を変える、あるいは悪化させる重要な転機となる可能性がある。結果が伴わなければ、指導者交代の可能性だけでなく、組織全体の改革を問われる事態になり得る。

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ロシャン・サウジリーグというトップレベルの舞台において、アル・アハリは現在非常に厳しい立場に置かれている。マリノ・プシッチ監督の戦術や指揮官としての能力が問われると同時に、クラブ側がどのような戦略的決断を下すかが、チームの残りのシーズンにおける成否を左右する鍵となる。