アル・ヒラルの元会長であるムハンマド・ビン・ファイサル王子が、マティアス・ヤイスレとの過去の交渉について語った。王子はヤイスレに感銘を受け獲得を進言したが、クラブ首脳陣はジェズス監督との合意を決断。ヤイスレ自身も高プレッシャー環境と大きなファン基盤を理由にアル・ヒラルへの就任意欲を見せていたが、若さを懸念する声もあり実現には至らなかった。

アル・ヒラルの元会長 ムハンマド・ビン・ファイサル 王子が、現在ニューカッスル・ユナイテッドを率いるドイツ人指揮官 マティアス・ヤイスレ との過去の 監督就任 交渉の舞台裏を明かした。 同氏によれば、ヤイスレは有力な候補の一人だったが、クラブ首脳陣はポルトガル人の ジョルジェ・ジェズス との合意を決めたという。

ムハンマド・ビン・ファイサル王子はプラットフォーム「スマニーヤ・スポーツ」のポッドキャスト「アラ・バヤード」に出演し、ヤイスレの指導哲学に感銘を受けたと語った。 選手を成長させ、強いチームを作り上げられる監督になり得る人物だと見ていたため、アル・ヒラル首脳陣に対して獲得の機会を逃さないよう進言したという。 元会長はこのドイツ人指揮官に、なぜアル・ヒラルを率いたいのかを尋ねたという。 ヤイスレの答えは、プレッシャーの中で働くことが大好きで、大きなファン基盤を持つクラブを探しているというものだった。

Advertisement

そして、その条件はアル・ヒラルにそろっていた。 ムハンマド・ビン・ファイサル王子は、ヤイスレ獲得の可能性は現実的なものだったと指摘した。 自身はその戦術的な能力と選手を成長させる力に強い確信を抱いていたが、アル・ヒラル首脳陣の中には若さを理由に慎重な声があり、それが合意の行方に影響したという。