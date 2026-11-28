サウジプロリーグでアル・ナスルが100試合連続得点という歴史的記録を樹立。クリスティアーノ・ロナウドがチームの連勝と得点力を称賛し、集団としての成功を強調した詳細を解説。

クリスティアーノ・ロナウド が所属するサウジ・プロフェッショナル・リーグの アル・ナスル は、リーグ戦での 100試合連続得点 という驚異的な記録を達成した。

この歴史的なマイルストーンは、リーグ第13節でアル・ハズムと対戦した試合における1-0の勝利をもって達成された。

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ロナウドは自身の公式アカウントを通じて、チームが成し遂げたこの偉業を称賛し、自身の誇りを明らかにした。

今回の記録は、単なる個人の活躍ではなく、チーム全体が持続可能な攻撃力を維持し続けてきた結果を示すものとなっている。

連勝と得点力の歴史的達成

アル・ナスルが記録した100試合連続得点は、サウジリーグの歴史において類まれな快挙として位置づけられる。

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この記録が公式にカウントされたのは、アル・ハズムとの第13節の試合終了時である。

アル・ナスルはこの試合で勝利を収めることで、連続得点記録に新たな1試合を追加し、途切れることなく連続記録を更新した。

チームは長期間にわたって安定した得点力を維持しており、これが100試合という数字に結びついた。

ロナウドとチームメイトの貢献

クリスティアーノ・ロナウドはアル・ハズム戦において、同じポルトガル国籍のジョアン・フェリックスとともに先発出場を果たした。

また、サム・コスタも先発メンバーとしてピッチに立ち、試合に重要な貢献をした。

サム・コスタはアル・ナスルの勝利に不可欠な役割を果たし、決勝点となる唯一のゴールを挙げた。

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このゴールにより、サム・コスタは注目すべきこの歴史的な偉業が完成した一戦のスコアシートに名前を刻むこととなった。

チーム全体の成功としての位置づけ

ロナウドは、チームの勝利と100試合連続得点の達成を明確に結びつけて捉えている。

彼は、今回の成果が特定の選手や単一の試合に依存した物ではなく、祝うに値するチーム全体の成功であると強調した。

ロナウドの投稿には、チーム全員が記録到達のために果たした貢献を認める姿勢が表れている。

攻撃面での継続性と、常にゴールネットを揺らす能力は、ロナウド自身にとっても誇りとなる集団的業績である。

アル・ナスルは今後どのような戦略でこの攻撃力を維持していくかが注目される。