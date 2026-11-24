エジプトリーグのアル・アハリのレダ選手が、サポーターに向けて唾を吐いたとする動画の拡散を受け、自身のインスタグラムで誤解だと釈明した。試合での敗戦によるサポーターの怒りに触れ、行動はただのウォーミングアップの一環であり、サポーターへの敬意は変わらないと強調した。

アル・アハリ の アハメド・レダ が、 エジプトリーグ のピラミッズ戦でサポーターに向けて唾を吐いたとされる騒動について釈明した。 昨日の月曜日に行われたリーグ第9節のこの試合で アル・アハリ は0-2で敗れ、選手たちのパフォーマンスにはサポーターから大きな怒りの声が上がっていた。

アハメド・レダは自身の公式インスタグラムで説明を投稿した。 アル・アハリのサポーターから批判を浴びた動画の拡散を受けたもので、自身の行為はチームのサポーターの誰かに向けたものではなかったと強調している。 アハメド・レダは「多くの人が話題にしているので説明しておきたい。 拡散されているあの動画は、もちろん誤解されている。

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僕はこれまで誰に対してもそんなことをしたことはないし、これからも絶対にしない。 アル・アハリのサポーターに対してはなおさらだ」と語った。 さらに「一部の人たちが、どんな場面でも好きなように切り取って、自分たちの望むことを人々に信じ込ませようとしているだけだ。 僕は普通にウォーミングアップをしていて、誰でもするように普通に唾を吐いただけ。

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ただ撮影の角度のせいで顔がサポーターの方を向いているように映っていて、そのまま普通にウォーミングアップを続けた。 もちろん改めて言うけれど、アル・アハリのサポーターは僕にとって何よりも大切な存在だ」と続けた。 アル・アハリはピラミッズに0-2で痛恨の敗戦を喫した。 ピラミッズは32分、カリム・ハーフェズのPKで先制すると、後半開始直後の48分にはムスタファ・ジコのパスからムスタファ・ファトヒが追加点を挙げた。