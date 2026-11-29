サミ・アル・ジャベルは、アル・ナスルのジョアン・フェリックスが欧州復帰の可能性を現実的な選択肢として捉えており、残留に関するクラブの判断を待っていると指摘した。

アル・ヒラルのレジェンドである サミ・アル・ジャベル が、 アル・ナスル に所属するポルトガル人の ジョアン・フェリックス の将来をめぐる憶測に火をつけた。 クラブが同選手の契約延長について態度を決めていないなか、来季2026-2027シーズンに欧州の舞台へ復帰する可能性をめぐる話題が高まっている。

アル・ジャベルはMBCの番組「ナディナ」に出演し、フェリックスが最近ポルトガルメディアに語った発言は、アル・ナスルでの将来が不透明であることを示している可能性が高いとの見方を示した。 同選手は退団の可能性を現実的な選択肢として捉えており、残留についてのフロントの判断を待っている状態だという。 アル・ヒラルの元スターは次のように語った。

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「ジョアン・フェリックスはアル・ナスルに来る前から大きな名前だった。 だが、クラブを転々としたために、欧州では十分なチャンスを得られなかった。 向こうの状況はサウジアラビアとはまったく違うので、彼は自分の居場所を見つけられなかったんだ」アル・ジャベルはまた、同胞のジョルジェ・ジェズスがジョアン・フェリックスに本来の調子を一部取り戻させた役割にも言及した。 ポルトガル人指揮官がアル・ナスルにいたことで、フィジカルコンディションと得点感覚を取り戻すことができたと指摘している。