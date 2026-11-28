アル・ヒラル主将のサレム・アル・ドサリが再負傷により欠場した。インザーギ監督はムハンマド・マフザリやハマド・アル・ヤミなどの重要な選手状況も含め、チームの現状と国際大会後の調整について解説した。

サウジアラビアのプロサッカーチーム、 アル・ヒラル の フィリッポ・インザーギ 監督は、チームの外国人選手に関する議論や負傷者状況について明確な立場を示した。監督はサウジアラビアサッカー連盟（SAFF）の決定を尊重する姿勢を打ち出しつつ、選手個々の健康管理与び戦力編成における現実的な課題を説明している。

監督の姿勢とサウジサッカー連盟

インザーギ監督は、この問題がサウジアラビアサッカー連盟に関わる議論であると認識していると述べた。どの様な決定が下されようと受け入れる準備があるとし、最終的には決まったことを尊重する考えを表明した。チーム内には複数の外国人選手が在籍しており、それらに対する扱いは複雑な要素を含んでいるものの、指導者としての柔軟な対応を示している。

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主力選手たちの負傷と欠場状況

チーム戦力に直結する複数の重要選手が欠場している。エースストライカーのサレム・アル・ドサリは足首を負傷し、メディカルスタッフが治療方針を決定したため試合出場を避けている。また、昨シーズン際立っていた活躍を見せたハマド・アル・ヤミは不運にも重傷を負い、離脱状態にある。さらに、ルベン・ネヴェスやシモン・ブアブレ、ナワフ・アル・ハバシなども欠場しており、攻撃陣の選択肢が限られている。

アル・ドサリのシーズン成績と復帰試行

アル・ヒラルの主将であるサレム・アル・ドサリは、今シーズン開幕以降、わずか3試合の出場にとどまっている。その内訳は2試合の途中出場で、先発出場はわずか1試合のみである。得点数も1ゴールのみとなっている。この出場機会の激減は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにサウジアラビア代表として出場した後、手術を受けたことが主な原因となっている。

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プレッシャーと期待の行方

アル・ドサリはトルネードの異名を持つ重要選手であり、インターナショナルマッチウィーク明けの先週土曜日からはアル・ヒラルの全体練習に復帰していた。しかし、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのネフチとの2-2の引き分けには出場しなかった。負傷する前までは、次の対戦であるアル・イテファク戦へのメンバー入りが確実視されており、ゴールを決めれば歴史的な記録达成の可能性も報じられていた。

再負傷による影響と今後の展望

しかし、再びの負傷によりアル・ドサリは再び欠場することとなった。これはチームの攻撃力に直接的な打撃を与え、インザーギ監督が前述した様に外国人選手を巡る議論や、他の欠場者とのバランス取りをさらに困難なものにしている。サウジアラビアサッカー連盟の最終的な決定事項がどうなるか、そしてアル・ドサリがいつ復帰できるかが、チームの成績に大きく影響する鍵となる。