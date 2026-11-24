サウジアラビアのクラブが世界的スターの獲得に関心を寄せる中、モロッコ人選手をめぐる以前からの案件が再び脚光を浴びている。次の冬の移籍市場でどのような新たな動きが生まれるのか、注目されている。

モロッコ代表のスター、アシュラフ・ハキミの名前が、移籍市場で予想される動きの中で再び浮上している。 サウジアラビアの アル・ヒラル が同選手の獲得に関心を寄せているとの話が再燃したためだ。

伝えられている情報によれば、アル・ヒラル首脳陣はパリ・サンジェルマンに所属する同選手の獲得に再挑戦することを検討しているという。 以前の試みは、フランスのクラブに拒否されていた。 によると、アル・ヒラルのモロッコ代表選手への関心はここ最近始まったものではない。 サウジのクラブは昨夏の移籍市場ですでに本格的に動いており、市場閉幕前に選手の売却に同意するよう、パリ・サンジェルマン首脳陣の説得を試みていた。

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その試みの中で、アル・ヒラルは1億2000万ユーロという巨額のオファーを提示し、契約をまとめてハキミのサインを得ることを目指した。 しかし、この提案はパリのクラブ内で承認されなかった。 パリ・サンジェルマンは提示額の大きさにもかかわらず、このモロッコ人SBを手元に残し、手放さない道を選んだのだ。 フランスメディアの報道によれば、オファー拒否の決断はパリ・サンジェルマンの強化部門と経営陣の考えと無関係ではなかった。

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選手の残留を進言したのはスポーツディレクターのルイス・カンポスとスペイン人指揮官ルイス・エンリケで、両者は同選手がチームのスポーツプロジェクトの柱の一つであるとして、残留を強く求めたという。 冬の移籍市場が近づく中、昨夏の最初の試みで目的を果たせなかったアル・ヒラルは、再びパリ・サンジェルマンの姿勢を探る準備を進めているようだ。 ただし同メディアによれば、交渉の再開が必ずしもフランスのクラブの姿勢の変化や、選手の退団を認める用意があることを意味するわけではない。