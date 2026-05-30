アルメニア議会選、緊張が高まる中で行われる

パシニャン首相は欧米との連携を急速に進め、続投を狙っているが、ロシアは離反に猛反発している。

６月７日投票の旧ソ連構成国アルメニアの議会選は、緊張が高まる中で行われることになった。 パシニャン首相 は欧米との連携を急速に進め、続投を狙っているが、アルメニアを「勢力圏」と見なす ロシア は離反に猛反発している。

選挙戦の最大の争点は対外政策であり、与党「市民契約党」は欧米重視だが、野党はロシアとの関係維持を訴えている。 世論調査では与党の支持率は約２９％で、最大の野党連合「強いアルメニア」の約１５％をリードしている。 ただ、２０２１年の前回選挙で市民契約党は単独で過半数を得ていたため、人気に陰りも見える。 アルメニアの「ロシア離れ」は、２０年以降に再燃した隣国アゼルバイジャンとの領土紛争の敗北が契機となった。

パシニャン氏はロシア主導の軍事同盟「集団安全保障条約機構（ＣＳＴＯ）」の脱退を宣言し、ロシアに代わり、連携を深めているのがトランプ米政権だ。 アルメニアとアゼルバイジャンは米国の仲介で和平に向けた共同宣言に署名し、輸送回廊「トランプ・ルート」の建設や重要鉱物の供給に関する協力でも合意した。 アルメニアは欧州連合（ＥＵ）への接近も進めているが、ロシア側は激しく反発している。 ロシア中心の経済同盟「ユーラシア経済同盟（ＥＡＥＵ）」に既に加盟しているため、プーチン大統領はパシニャン氏との会談で「（ＥＵとの）両立は不可能」とけん制した。

ＥＡＥＵから離脱すれば、国内消費の約８割を依存するロシア産天然ガスの優遇価格を取りやめ、大幅に値上げすると警告している





jijicom / 🏆 32. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アルメニア議会選 パシニャン首相 欧米 ロシア 対外政策

United States Latest News, United States Headlines