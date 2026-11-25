ExpertBook A7シリーズは、航空宇宙グレードの6000系アルミニウムを単一素材からCNC削り出しで仕上げたオールメタルボディを採用。 最薄部11.85mm、軽さ約1.

ExpertBook A7シリーズは、航空宇宙グレードの6000系アルミニウムを単一素材からCNC削り出しで仕上げたオールメタルボディを採用。 最薄部11.85mm、軽さ約1.23kgという薄型軽量ボディでありながら、画面占有率90%の14型 3Kノングレア有機ELディスプレイを搭載。

プロセッサーにはインテル Core シリーズ3とAMD Ryzen AI 300 シリーズの2系統を用意する。 大容量65Whバッテリーを内蔵し、インテルモデルで最大26時間、AMDモデルで最大21時間の長時間バッテリー駆動を実現している。 ExpertBook P1シリーズは、14型と15.6型で、標準で16GBのDDR4メモリーを搭載し、最大64GBまでの拡張に対応するほか、PCI Express 4.0 x4接続のSSDやRAID構成をサポートする。 CPUにはインテルのCore 7 350またはCore 5 320を採用。

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メインメモリーはLPDDR5X-7467でオンボードに16GBまたは8GB搭載する。 ストレージはNVMe/M.2 SSDで512GB（PCIe 4.0 x4)、256GB（PCIe 3.0 x4）を備える。 ボディーカラーはエクリプスブラックとルナーシルバーの2色で、Microsoft Officeの有無も選択可能だ。 CPUにはAMD Ryzen AI 7 345（6コア/12スレッド）またはAMD Ryzen AI 5 330（4コア/8スレッド）を採用し、最大50 TOPSのNPUパフォーマンスを持つ。

メインメモリーはLPDDR5X-8000規格のオンボードメモリを16GB搭載。 SSDにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを512GB搭載する。 こちらはエクリプスブラックのみとなる。 ディスプレーは14.0型ノングレア有機EL（OLED）で2880×1800ドット（120Hz）。

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インターフェースはHDMI、USB4（Type-C/Power Delivery対応）×2、USB3.2 Type-A（Gen1）、コンボジャック、Kensingtonナノセキュリティスロットを備える。 CPUにはインテルのCore 7 240H またはCore 5 210Hを搭載する。 メインメモリーはDDR4-2666を標準で16GB搭載し、最大64GBまでの拡張に対応する。 SSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを512GBまたは256GB搭載する。

ディスプレーは14.0型ワイド ノングレア TFTカラー液晶で、解像度はフルHDで1920×1080ドット、60Hzである。

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