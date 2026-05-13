アルベロア: クラブ戦の重要性、油断は許されない、分裂したロッカールームを統率できなかったことでリーダーシップはさらに損なわれた

アルベロア監督は今シーズン、リーガ・エスパニョーラでの早期優勝争い脱落、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでの敗退により、タイトルを獲得できなかったことを認めた。また、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの衝突が示すように、分裂したロッカールームを統率できなかったことで、彼のリーダーシップはさらに損なわれたと語った。

「私はそんな経験はないし、今後も起きないよう願っている。 選手には細心の注意を払い、95％のケースでリスクを避け、復帰時には徐々にプレー時間を増やしてきた」と説明した。 クラブの戦いが重要すぎるため、油断は許されないとも語り、「ワールドカップを気にして激しいタックルを避ける選手はいない。

この3試合で証明すべきことがたくさんある」と結んだ。 ジョゼ・モウリーニョ監督の今夏復帰報道に加え、リーガ・エスパニョーラでの早期優勝争い脱落、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでの敗退により、タイトルを獲得できなかった今シーズン、アルベロアは厳しい視線にさらされている。 フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの衝突が示すように、分裂したロッカールームを統率できなかったことで、彼のリーダーシップはさらに損なわれている。

「自分の決断が批判されるのは理解している」とアルベロアは語る。 「多くの場合、私は本音を言う。 それが監督として選手を守る方法だ。 選手たちとはここで言えないことも話す。

常に敬意を持って接し、厳しい要求で追い込んできた。 この守り方は変えない」と語った。 自身の将来については「質問があるのは理解している。 だが試合に集中したいので、リーグ戦が終わってから答える」と締めくくった





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