アルプスアルパインとアルパインマーケティングは、市販最大級の11.5型ディスプレイオーディオなど新型製品を12月上旬に発売すると発表した。ハイレゾ音質や音声操作機能を搭載。

アルプスアルパイン および アルパインマーケティング は、市販されているディスプレイオーディオ製品の中で最大級となる11.5型の画面を備えた「 フローティング ビッグDA PRO DAF1150TV 」など、複数の新型ディスプレイオーディオ製品を12月上旬から発売することを発表した。これらの新製品は、高精細な液晶ディスプレイと高音質オーディオ回路を採用し、車両のエンターテインメント環境を大幅に向上させる。

11.5型大型画面と高画質技術の導入

今回アルプスアルパインが発表した新製品群の最大の特徴は、液晶ディスプレイのサイズを大幅に拡大した点にある。特に主力モデルとなる「フローティング ビッグDA PRO DAF1150TV」は、市販ディスプレイオーディオとして最大クラスとなる11.5型のモニターを搭載している。従来の11型モデルと比較して、モニターを狭額縁化することで外径を5mm大きくし、視認性の高い大画面空間を実現した。液晶パネルには高画質WXGA解像度を採用し、インセル方式のタッチセンサー機能を液晶内部に埋め込むことで光透過率を向上させ、高輝度かつ美しい画面表示が可能となっている。

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また、10型の画面を持つ「フローティング ビッグDA PRO DAF1000TV」に加え、特定の車種に最適化された専用モデルも発売される。日産自動車「キャラバン」専用の11.5型「パーフェクトフィット ビッグDA PRO PFDAF1150-CV-26-AM」や、スズキ「ジムニー」専用の10型「ビッグDA PRO EXDA1000TV-JI-64」が含まれる。これら車種専用モデルは、インパネに適合する専用ラギッドデザインを採用し、操作キーのデザインやイルミネーションの調整により、車両の内装となじみやすい仕様となっている。価格はすべてオープンプライスで、取り付けには別売の車種専用キットが必要となる。

ワイヤレス接続と音声操作機能の強化

アルパインマーケティングが提案する新製品ラインアップは、スマートフォンとの連携機能においても重要な進化を遂げている。Apple CarPlayおよびAndroid Autoへのワイヤレス接続に対応しており、スマートフォンを車両に接続した状態でイグニッションをOFFにしても、次にイグニッションをONにした際に自動で接続が完了する仕組みを採用している。これにより、乗車するたびに毎回接続操作を行う必要がなくなり、ユーザーの利便性が大幅に向上する。さらに、YouTubeやWebLink対応アプリなど、スマートフォンアプリの直接操作を大画面でも快適に行なうことができるため、動画や音楽など車室内での多彩なエンターテインメントコンテンツを楽しめる。

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操作性の向上を目指し、アルプスアルパインは国内市販ディスプレイオーディオ初となる地上デジタル放送とApple CarPlay、Android Autoの2画面表示機能を実装した。インターフェースの改善だけでなく、従来モデルからメニューレイアウトやフォントを変更し、スマートフォン利用者にとって直感的な操作性を追求している。また、音声による主要な操作を可能にする「ボイスタッチ」機能を搭載。ディスプレイオーディオに向かって発声するだけで操作が行なえるため、レスポンスが速く、走行中もステアリングから手を放さずに調整が可能だ。

ハイレゾ音質と車種専用カスタマイズ

オーディオ性能面においても、アルプスアルパインは高い水準を維持している。フルデジタル・パワーアンプや低音ノイズを低減する高音質回路、さらに高級オーディオパーツを採用することで、ユニット全体としての高音質設計を実施している。ハイレゾ音源に対応し、前後席4チャンネル独立のパラメトリック・イコライザーにより、乗客それぞれの環境に合わせたハイクオリティなサウンドを提供する。また、アルパインのWebサイトから車種ごとの専用データをダウンロードすることで、オープニング画面やオープニングサウンド、カメラガイド線、室内のサウンド設定、傾斜計などのカスタマイズが可能となっている。

その他、Bluetoothマルチポイント接続により2台のハンズフリーフォンを同時に接続できる機能や、放送中の番組を視覚的に分かりやすくする地デジ8チャンネル画面表示機能も備えている。ドライブレコーダー連携機能により、録画映像の確認や設定をナビ画面で行なうこともでき、安全運転をサポートする要素も充実している。別売の天井吊下げ型モニター「リアビジョン」と組み合わせることで、前席と後席で異なるメディアを楽しめるダブルゾーン対応も可能だ。アルプスアルパインとアルパインマーケティングが販売するこれらの製品は、12月上旬より発売を開始する予定である。