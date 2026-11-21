ステランティスジャパンと正規販売契約を締結しているエー・エル・シーは、「アルファロメオ静岡」を既存の「フィアット／アバルト静岡」の敷地内へ移転・統合し、11月28日に「アルファロメオ／フィアット／アバルト静岡」としてグランドオープンする。

ステランティスジャパンと正規販売契約を締結しているエー・エル・シーは、「アルファロメオ静岡」を既存の「フィアット／アバルト静岡」の敷地内へ移転・統合し、11月28日に「アルファロメオ／フィアット／アバルト静岡」としてグランドオープンする。

新店舗は、これまで別々の拠点で展開していたアルファロメオとフィアット／アバルトを一か所に集約したもので、東海エリアで初となる「ステランティス・ブランド・ハウス」コンセプトを採用した3ブランド複合店舗として生まれ変わる。 イタリアならではの美意識やデザインに触れながら、幅広いラインナップの中から自身のライフスタイルや価値観に合った1台を選べる環境を整えた。 外観は最新のCI（コーポレート・アイデンティティ）を採用し、ダークグレーを基調とした外壁にレッドのアクセントを組み合わせたデザイン。

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国道1号線に面した横長のユニークなファサードが、モダンで洗練された存在感を印象づける。 今回の移転・統合に伴い、ショールームには新たにアルファロメオの展示エリアが加わった。 モダンで落ち着いた色調に重厚感のあるAlfa Romeoロゴパネルと赤いLEDラインを組み合わせ、車両の造形美を引き立てる。2階には新たにラウンジを設け、アルファ ロメオの世界観に触れながらゆったりと過ごせる環境を整えた。 併設された専用のサービスワークショップでは、車両の購入からアフターサービスまでを一貫して対応する。

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エー・エル・シーが静岡県内で培ってきた販売・サービスの経験を生かし、既存オーナーはもちろん幅広い顧客にアルファロメオ、フィアット、アバルトのイタリア3ブランドの魅力を届けるとともに、地域に長く親しまれる店舗を目指すとしている。