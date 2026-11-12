アルファベット 香港・シンガポールドル債発行 応募総額70億ドル超え

アルファベットが香港ドルとシンガポールドル建て債券を初発行。総額70億ドル超の応募があり、利回りも当初予定から引き下げられた。

アルファベット の親会社 Google は、香港ドル建て債券およびシンガポールドル建て債券への投資家の応募総額が12日時点で70億ドルを超えたと発表した。これはロイター通信が確認した最新の起債資料に基づくデータであり、同社の意欲的な資金調達計画が市場から高い関心を集めていることを示している。

Google債券発行 応募規模の拡大

アルファベットは当初、両通貨建てで合わせて30億ドルの調達を目指していたが、実際の応募額はそれを大きく上回った。この拡大傾向は、特にシンガポールドル建て債券での需要の高さを如実に表している。

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香港ドル建て債については、最低80億香港ドルの発行を検討していた。これに対しシンガポールドル建て債は最低15億シンガポールドルでの発行を目指していたが、最終的に4本立てのシンガポールドル債への応募額が40億シンガポールドル（約31億ドル）を超えたことが判明した。これは以前の最低下限額である25億シンガポールドルを大幅に上回る数字である。

利回りの引き下げと市場反応

需要の高まりを受け、アルファベットは最終的な利回りの目安を、当初の計画から引き下げる措置をとった。香港ドル建て債については、2028年償還債で4.35％、2031年償還債で4.70％、2036年償還債で5.20％と設定した。これは、それぞれ当初見込まれていた4.60％、5.00％、5.50％からの引き下げ幅となる。

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シンガポールドル建て債の最終的な利回り目安も同様に引き下げられた。2028年償還債で2.50％、2031年償還債で3.00％、2036年償還債で3.40％、そして長期の2056年償還債で3.80％が最終利回りとされた。当初の目途であった2.75％、3.25％、3.65％、4.00％からそれぞれ低下した結果、投資家にとってより魅力的な条件での発行が可能となった。

共同主幹事からの注文内訳

シンガポールドル建て債の応募状況を見ると、総額40億シンガポールドルを超えた応募の内訳において、主要銀行など共同主幹事からの注文が9億6500万シンガポールドルを占めたことが確認された。この規模は、市場全体の需要構造と機関投資家の関与の深さを裏付ける重要な指標となる。

アルファベットによるこれらの債券発行は、同社が初めて香港ドル建ておよびシンガポールドル建ての債券を市場に投入する歴史的な事例である。特にシンガポールドル建て債における応募額の増加は、アジア太平洋地域におけるドルベースの資金需要が依然として堅調であることを示唆している。今後の決済および上場手続きを通じて、株式市場におけるアルファベットの財務姿勢への評価がどう変化するかが注目される。