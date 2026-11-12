アルファベット、香港ドルとシンガポールドル債で過去最大の調達

Google親会社アルファベットは、香港とシンガポールの市場で合計38億ドルの調達に成功。需要の高まりにより発行規模を拡大し、利回りも引き下げた。

Google の親会社である アルファベット は、香港ドルおよびシンガポールドル建て債券の発行において、当初の目標を上回る約38億ドルの調達に成功した。これは同社が両通貨で債券を発行する史上初めての事例であり、旺盛な投資家の需要を受けて発行額が増加した。ロイター通信が12日に確認した起債条件書によれば、合計7本の 債券発行 により資金調達を行った。

債券発行の具体的な内訳と規模

アルファベットによる今回の債券発行は、香港ドル建てとシンガポールドル建ての2つのカテゴリーに大別される。香港ドル建て債券では、合計160億香港ドル（約20億ドル）を発行する。一方、シンガポールドル建て債券では22億8000万シンガポールドル（約18億ドル）を調達する。応募総額は両通貨で70億ドルを超え、発行規模の拡大を裏付けている。この応募額には、発行を引き受ける銀行からの注文も含まれている。

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香港ドル建て債券の3本立て募集に対して、応募額は325億香港ドル（41億ドル）を超えた。これは12日の早い段階で報告された240億香港ドル超という当初の水準から大幅に増加したことを示している。このうち132億3000万香港ドルが、共同主幹事行からの注文であったことが明かされている。これにより、アルファベットは想定以上の資金を短期・中期・長期で確保した。

利回りの引き下げと投資家の反応

高い需要に応える形で、アルファベットは発行利回りを当初の目安から引き下げた。香港ドル建て債券の利回りは、2年債75億香港ドルが4.35％、5年債70億香港ドルが4.70％、10年債15億香港ドルが5.20％と設定された。これは当初の目安である4.60％、5.00％、5.50％それぞれより低い水準である。利回りが下がることは、債券価格が上昇したことを意味し、投資からの強い信頼を示している。

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シンガポールドル建て債券についても同様の傾向が見られた。2年債3億7000万シンガポールドルは2.50％、5年債9億シンガポールドルは3.00％、10年債3億3000万シンガポールドルは3.40％、30年債6億8000万シンガポールドルは3.80％で発行された。当初の目安だった2.75％、3.25％、3.65％、4.00％からすべて引き下げられている。このように両市場で利回りが下回ったことは、グローバルな資金調達環境においてアルファベットが強力な資金源であることを示している。

市場への影響と今後の資金使途

今回の発行成功は、アルファベットがアジア太平洋地域の金融市場において、多様な通貨で資金を調達できる柔軟性を有していることを証明した。特に、香港とシンガポールという主要な金融ハブを介して、国際的な投資家層から資金を呼び込むことに成功したことは、企業の財務戦略において重要な意味を持つ。短期から長期までの maturities（満期日）を揃えたことで、資産負債の管理におけるレバレッジを最適化することが可能となった。

調達された約38億ドルの資金は、一般的な企業活動における運転資金や、既存の負債の返済、あるいは新規の投資活動に充てられる見込みである。アルファベットは継続的に技術革新を進めており、そのための潤沢な資金基盤を確保したことで、将来的な成長戦略をより確実に推進する体制が整った。市場関係者からは、テック大手の財務健全性がさらに高まったとの評価が出ている。今後、これらの債券が証券市場でどのように取引されるかが注目される。