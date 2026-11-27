中地区2位の新潟アルビレックスBBは28日から敵地で西地区首位の徳島との2連戦に臨む。27日が24歳の誕生日だった

中地区2位の新潟アルビレックスBBは28日から敵地で西地区首位の徳島との2連戦に臨む。27日が24歳の誕生日だったPFムトンボ・ジャン・ピエールは守備の意識を高く持ち、ゴール下で徳島の長身外国籍選手をシャットアウトして3試合ぶりの勝利に貢献する。 22日の福井との第2戦で15得点9リバウンド。

今季6度目の“ダブルダブル”まであと一歩だったムトンボは「得点よりも守備。 いい守備ができたら、いい攻撃につなげられる。 リバウンドでは絶対に負けたくない」と闘志を燃やしている。 リーグのブロックショットランキングでは1試合平均2・7本で1位。21日の福井との第1戦では今季4度目となる5本のブロックショットを記録した。

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昨季B3リーグでブロック王に輝いたが、格上のチームもいるBワンでも頭角を現し「レベルが上がったけど、自分も他の外国籍選手と変わらないくらいの活躍はできていると思う」と胸を張る。 両手を広げた長さは2メートル30以上。 バスケットボールを始める前は母国のコンゴでサッカーのGKをやっていた経験もブロック力につながっている。