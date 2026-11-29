ジュリアン・アルバレスがマルティネス・バレロでのエルチェ戦で得点。アトレティコ・マドリーの3-2の勝利に貢献し、4日間で2得点目を記録した。

ジュリアン・アルバレスが、 アトレティコ・マドリー にとって絶好のタイミングで得点感覚を取り戻したようだ。 アルゼンチン人FWは エルチェ 戦でもゴールを決め、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはマルティネス・バレロで苦戦の末に3-2で勝利。

夏に加入したアルバレスにとって重要な活躍となり、直近2試合で2得点を記録した。

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「スパイダー」の異名を持つアルバレスは、適応期間を経てスペインの首都で存在感を増し始めている。 先週水曜日のチャンピオンズリーグ、バイキング戦で得点したのに続き、エルチェ戦でもゴールを決め、調子が上向いていることを示した。 直近4日間で2得点を挙げた元マンチェスター・シティのFWは、ようやくディエゴ・シメオネ監督の下での役割に馴染んできたようだ。 今回の得点では、持ち前の反射的な判断力が光った。