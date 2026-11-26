米たばこ大手アルトリア・グループが英インペリアル・ブランズ全額現金買収を検討中。日本たばこ産業(JT)も関与か。たばこ各社は需給悪化で新分野開拓を迫られている。

米国のたばこ大手である アルトリア・グループ は、26日にイギリスの競合他社である インペリアル・ブランズ を買収することを正式に検討していると発表した。この動きは、世界的に喫煙率が低下する中、たばこ各社が新たな成長分野の開拓を迫られている背景にある。 アルトリア・グループ は、 インペリアル・ブランズ の株式を全額現金で取得する方向で協議を進めていると明らかにした。

アルトリア・グループによる買収検討の核心

アルトリア・グループはこの取引について、第三者と協議を行っているとし、インペリアル・ブランズの一部事業を対象とした取引の可能性を示唆した。インペリアル・ブランズはロンドン証券取引所に上場しており、この報道を受け、株価は一時17.6%高の35.62ポンドに急騰した。これにより、同社の時価総額は約267億7000万ポンド（350億7000万ドル）まで拡大した。終値では約13%の高値を更新し、市場におけるこの買収検討のインパクトを如実に示している。

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日本たばこ産業も介入か買収構図の変化

インペリアル・ブランズの売却を巡っては、日本たばこ産業（JT）も買収を検討していると報じられている。ブルームバーグ・ニュースは、同月26日に、事情に詳しい複数の関係者の話として、JTがインペリアル・ブランズの買収を検討していると伝えた。JTは他のパートナーと組んで買収を行い、同社の世界各地の資産を分割する可能性があると報じられている。これに対し、日本たばこ産業はブルームバーグの報道についてコメントを控えている。

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事業再編とコスト削減の背景要因

インペリアル・ブランズを取り巻く環境は厳しく、同社は先週、コスト管理を強化するため、従業員の最大約5分の1に相当する最大4600人を削減する計画を発表していた。この大幅な人員整理は、社内の改革を急ぐ姿勢を示すものであった。買収が実現すれば、海外企業による英国企業の買収案件としては、近年で最大規模の一つとなる見込みだ。アルトリア・グループと日本たばこ産業の両社が、インペリアル・ブランズの資産を狙う構図は、たばこ業界の再編を加速させる可能性がある。

業界再編がもたらす将来の影響と展開

喫煙率の低下により、伝統的なたばこ市場は縮小傾向にあり、各社は生存と成長のために事業多角化を余儀なくされている。アルトリア・グループと日本たばこ産業が競合しながらも買収に動いている背景には、この厳しい市場環境への対応がある。インペリアル・ブランズの資産は世界各地に広がっており、その分割や統合方法は今後の業界地図を大きく変える可能性がある。買収交渉の行方次第で、英国内の雇用問題や税収にも影響が及ぶことから、政府関係者の関心も高まっている。