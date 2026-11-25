ミケル・アルテタ監督が、エミレーツ・スタジアムでのドルトムント戦でチャンピオンズリーグの見事なゴールを決めたヴィクトル・ギェケレシュを称賛した。

ミケル・アルテタ 監督は、 アーセナル がボルシア・ドルトムントと対戦したチャンピオンズリーグの一戦で、鮮やかなゴールを決めた ヴィクトル・ギェケレシュ への称賛を惜しまなかった。 最近は出場機会が限られていたスウェーデン代表FWだが、エミレーツ・スタジアムでの見事なロングシュートによる先制点で、決定力を改めて示した。2026-27シーズンの アーセナル では主に脇役にとどまっていたスウェーデン代表FWは、珍しく先発の機会を得ると、エミレーツ・スタジアムで遠距離から息をのむようなゴールを決め、均衡を破った。

エミレーツ・スタジアムで訪れた貴重なアピールの機会を逃さず、ドルトムントのGKグレゴール・コベルの頭上を越えてゴール左上隅に吸い込まれる鮮やかなループシュートで、アーセナルを先制に導いた。 ギェケレシュにとって、この一撃は今季の公式戦3点目。 昨季21ゴールでチーム得点王に輝いた決定力を、絶好のタイミングで改めて示した。 昨季の活躍にもかかわらず、28歳のFWは今年、起用の優先順位が下がっており、この欧州での一戦までプレミアリーグでの先発はわずか1試合だった。

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大舞台で主役となった教え子を見たアルテタ監督は、試合後、称賛を隠さなかった。 アーセナル指揮官はゴールにつながった圧巻のプレーを絶賛するとともに、チームを何度も前進させた、総合的なパフォーマンスにも注目した。 試合終了後、この際立ったプレーを振り返ったスペイン人指揮官は、あのようなシュートを決めるには生来の才能が必要だと強調した。

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「今日の彼のパフォーマンスは素晴らしかったと思う。 信じられないゴールを決めた。 彼にはそれを可能にする技術と能力がある」とアルテタ監督は語った。