アルティウスリンクは、導入した申請書作成支援システムや多言語翻訳アプリ、発券機の処理時間などのデータを活用し、窓口運営状況を可視化して業務改善に活用すると発表した。自治体や官公庁での豊富な実績と約5万3千人の人材基盤を活かし、デジタルツールの導入から現場定着まで一体的に支援する。また、マインドサポーター制度の導入により従業員エンゲージメントを高め、尼崎市と連携して窓口サービスの継続的な高度化を図る。

当社が導入した申請書作成支援システムや多言語翻訳アプリの利用データに加え、発券機から得られる処理時間、窓口別発券件数、時間帯別対応件数などのデータと、管理者によるモニタリング結果を組み合わせ、窓口の運営状況を可視化します。

これらを継続的に把握し、業務改善の検討に活用します。 当社は、自治体・官公庁との取引実績300件以上を有し、住民対応窓口やコンタクトセンター、バックオフィス業務など、公共分野で幅広い業務を運営しています。 約5.3万人の人財基盤と、自治体・公共分野で培ったBPO運営ノウハウを活かし、安定したサービス提供を支えます。 長年にわたる自治体・公共分野での運営経験を活かし、業務の標準化やナレッジ共有、制度改正への対応などを通じて、正確かつ効率的な運営体制を構築します。

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また、他自治体業務で得られた情報やノウハウを社内で共有し、運営品質の向上につなげます。 自治体窓口業務に関する研修、接遇研修、セキュリティ教育を実施し、運営開始後も従業員のスキルを確認しながら、必要に応じて追加研修を行います。 また、従業員が業務上の悩みや職場環境に関する相談をしやすいよう、直属の上司とは別の担当者が面談を行う「マインドサポーター制度（マイサポ）」を導入しています。 従業員の声を活かした職場環境の改善と人財定着を通じて、安定した窓口運営と応対品質の維持・向上に取り組みます。

デジタルツールの導入だけでなく、業務フローの見直し、人財育成、現場への運営定着までを一体的に支援します。 窓口運営を担う立場から課題を把握し、尼崎市と連携しながら、実際の利用状況や現場の運用に即した改善提案を行います。 今後は、窓口運営を通じて蓄積するデータを分析し、業務フローやマニュアル、案内方法、人員配置などの改善につなげます。 尼崎市と運営状況や課題を共有しながら、改善策の検討と実行を重ね、窓口サービスの継続的な高度化を図ります。

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また、デジタルサイネージについては、運用を通じて効果を検証し、掲載コンテンツの充実を図るとともに、その有効性を踏まえて増設や他拠点への展開を尼崎市と検討します。 アルティウスリンクは、人とデジタルの融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。

アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。 企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。 ・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー