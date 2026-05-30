アルテタ監督、審判批判とともにアーセナルのチャンピオンズリーグ敗退を嘆く

アーセナルのミケル・アルテタ監督が、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンにPK戦で敗れた後、審判のPK判定に不満を表明。試合は1-1の末、PK戦で3-4と敗れ、アルテタはノニ・マドゥエケへのタックルがPKだったと主張した。

ミケル・ アルテタ 監督は、 チャンピオンズリーグ 決勝でパリ・サンジェルマンにPK戦の末に敗れた後、審判の判定に強く抗議した。 試合は1-1の引き分けに終わり、PK戦で3-4と敗れた アーセナル は、北ロンドンに戻るフライトの中で悔しさを噛みしめることとなった。

アルテタ監督は特に、ノニ・マドゥエケに対する相手選手のタックルがPKに値するものであったと主張し、今シーズンの他試合で自チームに与えられたPKとの判定基準の違いを指摘した。

「映像を確認すると、あれは明らかにPKでした。 今年の大会で我々に与えられたPKを思い出せば、なおさらその差は明らかです。 主審は今シーズン、同じような場面で異なる判定を下しました。 クリスティアン・モスケラに対するあのシーンでは、全く別の基準が適用されました。

これが試合の行方を左右した重要なポイントです」とスペイン人監督は語った。 この敗戦により、アーセナルはチャンピオンズリーグ最多出場ながら未勝利という不名誉な記録を更新し、クラブ全体に深い落胆が広がった。 今季はプレミアリーグを制するなど大きく進歩したものの、アルテタ監督は決勝の微妙な差が、PSGの圧倒的な強さに起因する部分もあると認めた。 PSGはこの勝利で、現代サッカーにおいてチャンピオンズリーグ連覇を達成した2チーム目のクラブとなり、過去10大会で8度目の優勝を飾った。

ジネディーヌ・ジダン率いるレアル・マドリードの3連覇以来の圧倒的な時代を築いている彼らに対し、アーセナルは22年ぶりの決勝で一矢報いることができなかった。 アルテタ監督は試合後、選手たちに失望と向き合うよう促した。

「決勝まで安定した戦いを続け、PK戦でタイトルを逃すのは非常に辛い。 この結果は本当に苦しい」と認めつつ、クラブとしての歩みを肯定することの重要性を強調した。

「彼らは素晴らしいチームだ。 心から祝福したい。 個々の能力も指導もトップレベルだ。 感情の波は受け止め、痛ければ向き合い、改善点があれば学び、再び野心を燃やしてほしい」と選手たちにメッセージを送った。

また、監督は内部の困難がチームをさらに団結させたと語り、「今シーズン、このような状況でも戦った選手たちを心から誇りに思う。 チームは多くの困難を乗り越えた。 この選手たち、このチームを率いられることは光栄だ。 彼らがエンブレムを掲げ、情熱を注ぐ姿を見ればわかる」と称賛した。

アーセナルは今月、プレミアリーグでタイトルを獲得したものの、チャンピオンズリーグはなおも手の届かない「最大のタイトル」として立ちはだかる。 アルテタ監督は、国内制覇の喜びと同時に、ハンガリーでの決勝で「最大のタイトルを逃した」ほろ苦さを明かした。 この試合ではボール支配率24.7%と、11人体制ではアルテタ体制下で最低の記録を残し、戦術的な転換点ともなった。 アーセナルが落胆する一方、ルイス・エンリケ率いるPSGは歴史的な快挙を祝った。

同クラブは欧州サッカー界に新たな王朝を築き、アルテタ監督もその実力を認めざるを得なかった。 アーセナルにとっては、今回の決勝進出が22年ぶりの「例外」にならないことが今後の課題だ。 アルテタ監督は「22年間成し遂げられなかった。 クラブ史上2度目の決勝進出を想像してほしい。

今シーズンの成果は評価すべきだが、今はこの痛みを和らげてくれる者はいない」と語り、長期計画の必要性を示唆した。 アーセナルは来季に向けて、この経験を糧にさらなる高みを目指すことになる。 ファンはチームの成長を期待しつつ、この苦い敗戦が将来の成功への布石となることを願っている。 PSGの圧倒的な強さの前で、アーセナルは今後の戦略を見直す必要に迫られているが、アルテタ監督の指導力と選手たちの献身があれば、再び欧州の頂点を狙える可能性は十分にある。 この決勝の舞台で味わった悔しさが、チームをより強くするだろう





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