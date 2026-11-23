ニューカッスル戦で肩を痛めたアーセナルのGKダビド・ラヤについて、アルテタ監督は手術は不要で長期的な見通しも明るいとの診断結果を明かした。ドルトムント戦も欠場するが、最悪の事態は免れている。

ニューカッスル戦で肩を痛めた アーセナル GK ダビド・ラヤ について、 ミケル・アルテタ 監督が前向きな見通しを示した。 ラヤは火曜日のドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦を欠場するが、数カ月の離脱につながる手術は不要だという。

アーセナルに、正GKダビド・ラヤの状態をめぐる朗報が届いた。 ラヤはニューカッスルとの試合中、明らかに痛みを訴えて交代を余儀なくされた。 その場面は、ウィリアム・オスラとの接触があったプレミアリーグのニューカッスル戦、2-2で引き分けた一戦の70分に起きた。 セント・ジェームズ・パークで31歳のラヤに代わってケパ・アリサバラガが出場すると、アーセナルの絶対的な正GKが長期離脱するのではないかとの懸念がすぐに広がった。

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しかし、その後の診察では、ロンドン北部のクラブにとってはるかに前向きな診断が下された。 ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦を前に、アルテタ監督はラヤが最悪の事態を免れたと明かした。 ラヤは月曜日の公開練習を欠席し、ドイツのクラブとの試合にも出場しないが、長期的な見通しは非常に明るい。 アルテタ監督は報道陣に「残念ながら、彼は明日の試合に出られる状態ではないが、それほど深刻ではなさそうだ」と説明した。

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「明日、さらに検査が必要だ。 ただ、あのプレーの直後に見せていた痛みを考えると、かなり勇気づけられる状況だ。 我々は皆かなり心配したが、予想していたよりも良さそうだ」