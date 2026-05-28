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アルテタ監督、国内リーグ優勝を振り返る

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アルテタ監督、国内リーグ優勝を振り返る
アルテタ監督国内リーグ優勝プレミアリーグ制覇
📆5/28/2026 11:53 AM
📰GoalJP_Official
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アルテタ監督は、国内リーグ優勝を振り返り、クラブにとって22年ぶりとなるプレミアリーグ制覇を前に「喜びと安堵、そして重圧から解放された」ことを強調した。監督は、選手たちに「トップレベルにふさわしい信念」を植え付けることが自身の最優先課題だったと語った。

アルテタ監督 は、 国内リーグ優勝 を振り返り、 クラブ にとって22年ぶりとなる プレミアリーグ制覇 を前に「喜びと安堵、そして重圧から解放された」ことを強調した。 監督は、選手たちに「トップレベルにふさわしい信念」を植え付けることが自身の最優先課題だったと語った。

イングランド王者となったクラブは、決勝を前に国内タイトルがチームに与えた影響を強調した。 アルテタ監督は「負け組」のレッテルを脱いだ安堵について語った。 成果の中で最も素晴らしい点を問われると、彼は「道のりだ。 素晴らしい仲間と成し遂げた。

不安もあった。 自分にはできるのか、このチームを率いるのにふさわしいのかと自問した。 だが、成し遂げるまで答えは出ない。 我々は共にやったのだ」と語った。

「私の仕事は、勝利に足りないものがあるなら満足せず、別の方法を見つけ、革新し、新しいアプローチをすることだ。 それが私たちはずっとやってきたことだ。 怪我の状況を考えれば、時期によってやり方がある。 計算上、優勝確率は2％かもしれないが、私はそれを受け入れなかった。

与えられたリソースと才能を活かし、60試合以上で要求に応えながら、競争力を保つ別の方法を見つけた」、

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アルテタ監督 国内リーグ優勝 プレミアリーグ制覇 クラブ 選手 信念 勝利 方法 革新 アプローチ 競争力 リソース 才能 60試合以上 要求 応え

 

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