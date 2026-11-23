アルゼンチン代表のスカローニ監督がパタゴニアで自身の部門の3位に入り、フランスで開催される2027年自転車世界選手権の出場権を獲得した。

。 サン・マルティン・デ・ロス・アンデスからビジャ・ラ・アンゴストゥーラまでを走る第15回大会で、ゼッケン897を着けた同監督は2時間51分54秒を記録し、総合40位でフィニッシュ。

同部門を制したフアン・カルロス・タリファとの差はわずか27秒で、クラウディオ・マルセロ・アロネには2.96秒差で先着された。 グランフォンド・シエテ・ラゴスがUCIグランフォンド・ワールドシリーズの一戦となったのは、15回目にして初めて。 国際自転車競技連合の規定では、各年齢部門の出走者の上位25％が次に進む一方、上位3人は出走者数に関係なく自動的に出場権を得る。 スカローニ監督は以前、サッカーに代わって自転車競技に打ち込むようになったと説明しており、持久力を要するライドへの情熱は長年にわたる。

Also read 双腕ロボットとAMR連携を実演、テックマンロボットとSSIが出展予定…ファクトリーイノベーションWeek 名古屋 2026

「サッカーを引退してから、自転車に夢中になった。 毎日1時間半、練習している」と語ったことがある。 アルゼンチン代表スタッフも山岳コースに参加 スカローニ監督は、11月にラ・ボンボネーラで行われたウルグアイ戦と、コルドバで行われたコスタリカ戦の親善試合を終えた後もアルゼンチンに滞在した。 両試合は、リオネル・メッシの引退後、チームにとって初めての試合だった。2014年11月にもこのレースに出場した同監督は金曜日の夜、趣味を同じくする複数のアシスタントとともに、ロサリオから専用機でパタゴニアへ向かった。

Advertisement

スカローニ監督と同じ部門では、パブロ・アイマールが43位、ワルテル・サムエルが44位。 ロベルト・アジャラはフィジカルコーチのルイス・マルティンとともにM50～54の部に出場し、159位に入った。 ウーゴ・ポルタのラウレウス財団とメインスポンサーのビスタ・エナジーに招かれ、ワルテル・ペレス、サンティアゴ・ランゲ、エウヘニア・ボスコ、アレハンドラ・ガルシア・フラッドらアルゼンチンのスポーツ界を代表する顔ぶれも参加した。