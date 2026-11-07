アルゼンチンAFA、FIFA処分に不服 CASへ上訴へ

アルゼンチンサッカー協会(AFA)は、2026年W杯決勝後の騒動に関するFIFAの10試合出場停止と罰金処分に対して不服を申し立て、スポーツ仲裁裁判所(CAS)へ正式に上訴することを発表した。

アルゼンチンサッカー協会(AFA)は、スポーツ仲裁裁判所( CAS)への上訴意向を正式に表明した。これは、 FIFA 上訴委員会が下した2026年 ワールドカップ決勝 後の騒動に対する処分に対する対応である。AFAは、この決定には法的な異議申し立てを行うべき根拠が十分にあると判断した。これにより、国際的なサッカー界におけるこの長期化している争いに新たな展開が訪れることとなる。

FIFA上訴委員会が維持した厳格な処分内容

FIFA上訴委員会は、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスに対し、10試合の出場停止という厳格な処分を維持することを決定した。さらに、アルゼンチンサッカー協会(AFA)自身に対しても、32万1000ドルの罰金が科されることとなった。これらの処分は、FIFAが科した元々の制裁をほぼ完全に承認する形となった。AFAは、この判決内容を公式に受け取り、その内容に強く反発している。協会側は、残る処分についても覆すための法的闘争を続けている。

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パレデスとモリーナの処分差異とAFAの主張

個別の選手処分に関しては、MFレアンドロ・パレデスが関与した選手の中で最も多い3件の違反が認定された。彼は試合終了後、スペインのエリック・ガルシアを地面に投げ倒して喉をつかむなど、暴力的な行動をとったことが問題視された。一方で、DFナウエル・モリーナの出場停止処分については軽減されたものの、AFAは依然として不公正であるとの立場を崩していない。AFAは、パレデスに対する10試合出場停止が維持された声明を発表し、この決定に対する異議申し立てを続ける方針を示した。

イーストラザフォードでの騒動と懲戒手続きの背景

この争いの発端は、アメリカ・ニュージャージー州イーストラザフォードで開催された決勝戦後の出来事にある。試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチンの複数の選手とスタッフが一斉にスペイン側の選手やスタッフに詰め寄った。この混乱の中で、チアゴ・アルマダやアシスタントコーチのロベルト・アジャラ、そしてスペインのガビに対しても懲戒手続きが開始された。試合終了後、アルゼンチン側が主導権を握り、激しい衝突へ発展した経緯がある。この一連の行動が、FIFAによる重い制裁を招く主要原因となった。

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試合経過と4カ月経過しても決着つかぬ法廷闘争

試合自体は、スペインが延長戦の末にアルゼンチンを1-0で破り、3大会ぶりの3度目の世界王座を獲得した。スペイン勝利から約4カ月が経過した現在でも、この問題は決着から程遠い状況が続いている。AFAは、土曜日に出されたFIFA上訴委員会の決定を受け取り、直ちにCASへの対応を決定した。イーストラザフォードでの出来事は、単なる試合中のトラブルを超え、長引く法的紛争へと発展している。今後のCASでの審理結果が、アルゼンチンサッカー界の将来に影響を与える可能性がある。

市民への影響と今後予想される次のステップ

アルゼンチンサッカー協会は、この処分に対して不服を申し立てる最終手段としてCASへの上訴を選択した。これは、FIFAの決定を覆すための最後の法的取り組みとなる。AFAは、処分が過度であり、文脈を無視した判断であると主張している。市民やファンの間では、協会の戦い方に注目が集まっている。今後の手続きとして、CASでの公聴会や証拠提出が予定されている。この闘いがどう決着するかは、国際サッカーの規律執行の基準にも影響を与える可能性がある。