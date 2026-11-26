アル・イテハドとフェイエノールトの間で繰り広げられるアルジェリア代表ハジ・ムサの獲得合戦において、1月が重要な節目となる。フェイエノールトとの2030年までの契約が存在する中、アル・イテハドは選手の戦術的価値と長期的な投資効果を見据え、金銭面とスポーツ面での説得力を両立させるか試されている。

このアルジェリア人選手への関心は、戦術面から見て理にかなっているようだ。 彼は単なる快足ウイングではなく、多彩な攻撃の打開策を求めるチームなら必要とする特長を備えている。

特に守備を固めた相手と対戦する試合ではその価値が際立つ。 ボールを保持し、ドリブルで仕掛け、数的優位を生み出す能力は、オープンスペースでのスピードにより大きく依存するウイングとは異なる選択肢を指揮官に与える。 また、ハジ・ムサはまだ成長の余地がある年齢にあり、獲得は短期的な補強にとどまらない長期的な投資となる。 ただし、アル・イテハドには、ほかに選択可能な候補と比較して移籍コストを見極めることも求められる。

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特定の選手への執着が、移籍市場での計画の重荷とならないようにするためだ。 ハジ・ムサはフランスでキャリアをスタートさせ、トルシー、モンフェルメイユ、ランスの下部組織で経験を積んだ。 その後、2022年にオリンピック・シャルルロワを経てベルギーへ渡り、2023年夏にはパトロ・アイスデンでプレーした。2024年2月にはフィテッセへのレンタル移籍でオランダリーグに活躍の場を移し、フェイエノールトの関心を引きつけた。