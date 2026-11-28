【11月28日 AFP】アルジェリアは26日、ウクライナがリビア東部ベンガジ沖でロシア船2隻を攻撃し、死者が出たことを受け、ウクライナ戦争のリビアへの「波及」に反対する姿勢を示し、リビアの東西分裂に終止符を打つよう求めた

【11月28日 AFP】アルジェリアは26日、ウクライナがリビア東部ベンガジ沖でロシア船2隻を攻撃し、死者が出たことを受け、ウクライナ戦争のリビアへの「波及」に反対する姿勢を示し、リビアの東西分裂に終止符を打つよう求めた。

アルジェリアのアハメド・アタフ外相は「われわれはロシアとウクライナの戦争がわれわれの地域に波及することを容認しない」と述べ、ウクライナによるリビアでの攻撃は「非難されるべきだ」と付け加えた。

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「リビアはあらゆるレベルで深く分裂している」と述べ、「外国の指図を受けない、統一された正統性のある統治機構の樹立につながる包括的な政治プロセス」を求めた。 リビアは東西分裂状態となっている。 西部の首都トリポリに拠点を置く国民統一政府が国連の承認を受ける一方、東部ベンガジを拠点とする軍事組織「リビア国民軍（LNA）」は、ロシアやアラブ首長国連邦（UAE）と緊密な関係を維持している。 介入している国の具体名には言及しなかったが、アルジェリア政府はこれまでたびたびUAEが同地域に介入していると非難してきた。