アルジェニクスジャパンは2027年1月5日より渋谷ヒカリエで業務を開始。自己免疫疾患治療のイノベーション創出と患者价值向上を目指し、新たなオフィスを開設する。

アルジェニクスジャパン 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：後藤 太郎）は、日本市場における事業のさらなる成長を目的とし、新オフィス「Tokyo Innovation Hub」を2027年1月5日より 渋谷ヒカリエ で稼働させることを発表した。この移転により、同社は設立以来推進してきた 自己免疫疾患 領域における治療薬開発と患者支援の取り組みを、新たな拠点から加速させる方針である。

新オフィスの開所スケジュールと運営開始

アルジェニクスジャパンは、オフィスの物理的な移転日を2026年12月10日に設定しており、その後の2027年1月5日をもって新事務所における本格業務を開始する。この計画は、同社が設立された2019年以降、一貫して自己免疫疾患に焦点を当てて治療薬を通じて患者の生活品質向上に貢献してきた歴史を踏まえ、組織拡大と事業発展を見据えた重要なステップとして位置づけられている。

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多様な交流を促すCampusコンセプトの実装

新オフィスの設計概念は「Campus（キャンパス）」であり、異なる専門性や視点を持つ人々が自然と出会い、対話を通じて新たなアイデアや共創が生まれる環境構築を目指している。この空間設計は、ワークプレイスの企画・設計・施工を手がける株式会社ヴィス（VIS）が担当し、「はたらく人々を幸せに。」というパーパスのもと、構想段階からアルジェニクスジャパンと伴走して実現させた。単なる業務遂行の場所ではなく、既成概念にとらわれず新たな可能性を追求する姿勢を空間に体現させることが重視された。

企業パートナーによる空間設計と価値の共有

株式会社ヴィスは、今回のプロジェクトにおいて「Campus」という抽象的な考え方を具体的な空間へと翻訳するパートナーとして機能し、アルジェニクスジャパンの大切にしている価値観や働き方を一つひとつ詳細に落とし込んだ。同社代表者は、通路での偶然の出会いや、目的に応じて選択できる多様なエリアが、対話や学び、共創のきっかけとなることを願っていると述べている。このプロセス自体が、共創から新たな価値を生み出すというアルジェニクスジャパンの企業理念を具現化するものとなっている。

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イノベーション創出と患者への具体的な価値提供

新オフィス「Tokyo Innovation Hub」は、大学のキャンパスをイメージしたデザインを採用しており、部門や役職を越えたコミュニケーションを促進するオープンスペースや、社内外のコラボレーションに活用できるエリアを備えている。後藤太郎代表取締役社長は、この場所から常識にとらわれない挑戦と共創を通じたイノベーションを生み出し、患者さんへの新たな価値につなげていきたいとの抱負を示している。これは、社内外のつながりを広げ、新たな挑戦が生まれる渋谷という拠点に集約することで、多様な人や企業との連携を強化する戦略の一環でもある。

今後の事業展開と地域コミュニティとの連携展望

アルジェニクスジャパンは、渋谷に拠点を移すことで、社内外のつながりをさらに広げ、新たな共創やイノベーションを生み出すことを目指す。自己免疫疾患の治療薬開発という専門的な領域において、外部の多様な視点や技術を取り入れながら組織を成長させることが、長期的な事業安定性と患者への貢献度向上に直結すると考えている。今後、新オフィスでの活動を通じて、医療現場や研究機関、そして一般消費者を含めた広い層との対話を通じて、日本の医療イノベーションを牽引する存在としての地位をさらに固めていく計画である。