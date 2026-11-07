アリババ独身の日セール、AI利用枠が急増

アリババの独身の日セールでAI計算資源が注目を集め、月間売上は前月比450％増加した。AIツールへの移行が進む中国市場の動向を詳報。

中国の大型通信販売セール「 独身の日 」において、2026年に新たな主力商品が出現した。長年定番であった化粧品や家電製品に加え、人工知能（AI）ツールの計算処理利用枠が消費者の注目を集めている。特に、 アリババ の業務用AIサービス「QwenWork」の月額会員プラン10万件が、人気配信者を通じて短期間で完売する現象が見られた。

AI計算資源が新たな売上を記録

2日、インターネット上で多くのフォロワーを持つライブ配信者のオースティン・リー氏は、淘宝網（タオバオ）にて配信を行った。この配信を通じて、アリババのAIサービス利用枠10万件がわずか30分足らずで販売された。オースティン・リー氏はこれまでに大量の口紅を販売し「口紅王子」として知られる存在である。このAI商品の販売は、同氏にとって初めての試みとなった。

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テクノロジー調査会社オムディアのチーフアナリスト、リアン・ジェ・スー氏は、中国の消費者が生産性向上のためのAIツール利用に慣れていると指摘した。利用頻度が高いユーザーは利用枠が不足しやすく、セール期間中にまとめて購入することは合理的な行動であると分析している。また、リー氏はチェン氏に対し、AIによるデジタル分身の作成や24時間のファン対応について質問を行い、技術の実用性を探った。

天猫がAIトークンセンターを開設

アリババは、同社の通販サイト「天猫（Tmall）」において、今回のセールに合わせ「AIトークンセンター」を開設した。このセンターでは、アリババクラウドのほか、ミニマックス（稀宇科技）、ムーンショットAI（月之暗面）、Z.AIの消費者向けトークンパッケージを販売している。複数の企業によるAI資源が一つの販売プラットフォームに集約された形となった。

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アリババの発表によると、10月1日から20日にかけてのAIトークンプランの売上高は、前月比で450％増加した。この数字は、企業の業務用サービスから個人消費者へのAI利用の広がりを示している。また、セールの決済開始後、最初の1時間だけで、AI搭載ノートパソコンの売上高が前年同期比で300％超増加したことも確認された。

消費行動と市場の慎重な展望

オムディアのリアン・ジェ・スー氏は、トークンの有効期間が比較的長いため、まとめ買いを促す要因になると述べた。しかし、AI市場は変化が速く、別のサービスに取って代わられるリスクや提供終了の可能性もあるため、消費者は前払いに対して慎重になる可能性があるとも指摘している。これらの懸念は、技術の急速な進歩に対する消費者心理の二面性を映している。

今回の独身の日セールにおけるAI利用枠の売上が拡大したことは、単なる一過性のブームではなく、中国社会におけるデジタルワークフローの変容を示唆している。個人ユーザーが企業レベルのAI資源を購入する動きが定着しつつある。今後は、AIツールの価格競争や新機能の登場が、消費者の購買意欲にどのような影響を与えるかが焦点となる。