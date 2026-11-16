アリスソフト新作Steam版、新シナリオ「空の海編」追加でダークメルヘン世界が拡張

DLsite版に「空の海編」と「旅人編」を追加したアリスソフトの新作ゲームがSteamで配信される。キャラクターの運命が分岐する多様なストーリーとオリジナルサウンドトラックの提供が特徴。

ゲームの舞台は、人と悪魔の世界の狭間にある境界〈 テルミナス 〉で展開されます。この独特な世界観を舞台にした作品が、 Steam版 において大幅なコンテンツの拡充とともに提供されることが決定しました。

DLsite版に新章2編を追加してリリース

Steam版では、従来のDLsite版に収録されていた【黒騎士団編】と【スラム傭兵団編】に加え、新たに【空の海編】と【旅人編】という2つの新シナリオが追加されました。【空の海編】では、プレイヤーは飛空船に乗って空の海へと旅立ちます。一方、【旅人編】は特定の勢力に属さず自由に世界を巡る視点で、西の砂漠や狂団本山をめぐる冒険が描かれます。

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広大なマップと分岐する物語の展開

広大なワールドマップには、街やダンジョン、遺跡が点在しており、物語の進行や情報収集によって新たな場所へ足を踏み入れることができます。物語を彩るキャラクターも多数登場し、好きなキャラクターを仲間にして旅を進めることが可能です。メインキャラクターとは関係を深めていくことができ、進め方によってキャラクター・クロキやメレーネの運命が変わります。エンディングも分岐し、プレイヤーの選択が物語の結果に直接影響を及ぼします。

独自の世界観を彩るオリジナルコンテンツ

キャラクター、モンスター、背景、マップなど、ゲームを彩るドット絵はすべて本作のために制作されたオリジナルグラフィックです。ダークメルヘンを基調とした、独特な色彩と造形の世界が広がります。このような視覚的な演出は、プレイヤーを〈テルミナス〉の世界に深く引き込みます。すべてのビジュアル要素が新作のために書き下ろされている点も、本作の特徴的な要素となっています。

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kururuku氏とShade氏による音楽制作

BGM・サウンドエフェクトもkururuku氏によるオリジナルで、主題歌はアリスソフト作品などで知られるShade氏が作曲し、Poston.氏が歌唱を担当しています。音楽面でも独自の色を強固に打ち出しており、聴覚体験にも力を入れています。BGM23曲と主題歌のフルバージョンを収録したサウンドトラックも、Steamで近日配信予定です。これにより、ゲームプレイ外でも作品の世界観を楽しむことができます。

Steam配信による新規プレイヤーの取り込み

Steam版への移行と新章の追加は、より多くのプレイヤーに本作の体験を提供する重要なステップとなります。既存のDLsite版ファンにとってはお得な拡張となり、新規ユーザーにとっても入口が広げられます。アリスソフトは、この新たなプラットフォームを通じて作品の認知度をさらに高めていく計画です。今後のサウンドトラック配信も合わせて、ゲームの魅力を多角的に発信していきます。