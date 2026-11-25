ロバート・デ・ニーロとベン・スティラーが共演する人気コメディ映画シリーズの16年ぶりの新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（2027年1月8日日本公開）が、現地時間11月25日に全米公開…

※写真クリックで拡大表示します 映画『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』2027年1月8日公開（C）PARAMOUNT PICTURES CORPORATION AND A UNIVERSAL PICTURE @2026 UNIVERSAL STUDIOS ロバート・デ・ニーロとベン・スティラーが共演する人気コメディ映画シリーズの16年ぶりの新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（2027年1月8日日本公開）が、現地時間11月25日に全米公開を迎える。

これにあわせ、新キャストのアリアナ・グランデとスティラーが作品の魅力を語る特別映像、新たな場面写真9点が解禁された。 日本では2001年に公開された第1作『ミート・ザ・ペアレンツ』は、“恋人の実家へあいさつに行く”という身近なシチュエーションを、次々と巻き起こるトラブルを通して描いた大ヒットコメディ。 デ・ニーロ演じる元CIAの頑固な義父ジャックと、スティラー演じるツイていない婿グレッグの攻防が人気を博し、シリーズ化された。 最新作では、これまでシリーズの脚本を手がけてきたジョン・ハンバーグが脚本・監督を担当。

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デ・ニーロ、スティラーに加え、グレッグの妻パム役のテリー・ポロ、“完璧すぎる元カレ”ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらおなじみのキャストが再集結した。 さらに、『ウィキッド』シリーズでの演技も話題を呼んだグランデが新たに参戦。 グレッグとパムの息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）が連れてくるハイスペックな婚約者・オリヴィアを演じ、フォッカー家に新たな波乱を巻き起こす。 ヘンリー役のギソンドは、『リコリス・ピザ』（2021年）や『スーパーマン』（2025年）などに出演。

グレッグの娘サマンサを『レディ・バード』（2017年）や『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』（2020年）のビーニー・フェルドスタイン、その恋人エドゥアルドを『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4（2022年）のエドゥアルド・フランコが演じるなど、ハリウッド注目の若手キャストも顔をそろえる。 今回解禁された特別映像では、グランデが「私はこのシリーズが大好き」「もちろん全て観た」と、シリーズの大ファンであることを明かしている。

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一方、スティラーは「同じ役を何度も演じられるのは面白い」と、第1作から3作目、そして本作まで26年にわたってグレッグを演じてきた自身の歩みを振り返る。 かつて義父ジャックから数々の試練を与えられてきたグレッグが、今度は息子の婚約者を迎える義父の立場に。 グランデは「世代を超えたトラウマがある」と指摘するが、自身が演じたオリヴィアは、かつてのグレッグのように一方的に翻弄されるだけの存在ではないようだ。 スティラーは、シリーズが多くの人の共感を呼ぶ理由について「家族の関係性が大きなテーマであるから」と説明。

グランデも、フォッカー家を「愛情たっぷりだけど、ぶっ飛んだ家族」と表現し、「古き良きコメディを復活させるべきだと思う」と語っている。 さらに、80歳を迎えてなお驚異的な懸垂を披露するジャックや、ジャックの新たなペットとなったシェパード犬のラザルスの姿も。 新旧キャストが繰り広げる家族の騒動に期待が高まる。