アンヘル・ペレスが、VARで取り消されたジュード・ベリンガムのPK判定に対するアラベスの反応を語った。チームはベルナベウでレアル・マドリーを2-1で破った。

土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで レアル・マドリー を2-1で破った一戦について、 アラベス の アンヘル・ペレス がジュード・ベリンガムを巡る重要な場面を振り返った。 セサル・ソト・グラード主審は当初ベリンガムへのファウルでPKを宣告したが、モニターで確認した後に判定を覆した。

レアル・マドリーは土曜日の夜、ホームでアラベスに波乱の敗戦を喫した。 劇的なVARの介入と、終盤のジュード・ベリンガムの退場が勝敗を左右した。 ベリンガムは終盤にレアル・マドリーのPKを獲得したと思ったが、セサル・ソト・グラード主審はピッチ脇のモニターで確認した後、判定を覆した。 判定が覆されたことへの苛立ちを抑えられなかったベリンガムは、その後2枚目のイエローカードを受けて退場。

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同点を目指していたホームチームは10人となった。 ペレスによると、アラベスの選手たちはスタジアムのスクリーンですぐにリプレーを確認できたため、最初の判定が誤りだと確信していたという。 緊迫した場面を振り返り、ウイングバックは抗議した理由を説明した。