ラ・リーガ第14節、レアル・マドリーはホームでアラベスと対戦し、ハイセンの守備ミスを突かれるなどして2-1で敗れた。これによりレアル・マドリーの11連勝は止步し、首位バルセロナとの勝ち点差が開いた。

ラ・リーガ 第14節に臨んだ レアル・マドリー は、チャンピオンズリーグでアイントホーフェンに5-1と大勝した勢いを追い風に、11連勝を達成して首位バルセロナに並ぶことを狙っていた。

しかし、アラベスが下馬評を覆し、敵地から勝ち点3を持ち帰った。 ホームチームは立ち上がりから明確に攻勢をかけた。5分にはキリアン・ムバッペがGKアントニオ・シベラにセーブを強いて先制のチャンスをつくり、その3分後にはヴィニシウス・ジュニオールに好機をお膳立てしたが、ヴィニシウスはネットを揺らせなかった。 すると試合の流れに反して、アラベスがディーン・ハイセンの守備のミスを突く。 ハイセンの弱いバックパスをトニ・マルティネスがかっさらってティボー・クルトワと一対一になり、22分、クルトワをかわして無人のゴールに流し込んだ。

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レアル・マドリーは前半のうちに追いつこうと試みたものの、ジュード・ベリンガムのシュートは得点に結びつかなかった。34分の一撃はシベラに阻まれ、このイングランド人選手の別のシュートもコースが逸れてCKとなった。 後半開始と同時に、ポルトガル人指揮官はオーレリアン・チュアメニとブラヒム・ディアスに代えてベルナルド・シルヴァとヤン・ディオマンデを投入する2枚替えを行った。 だが、アラベスはその後もホームチームのゴールを脅かし、49分にはオフサイドでゴールを取り消されたものの、61分にリードを広げる。