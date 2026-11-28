アル・アラビがレアル・マドリードを破る劇的な勝利を収めた。前半に劣勢だったアラビが後半に3得点を奪い逆転。エンバペやヴィニシウスを封じ、モウリーニョ監督の采配も空しく完敗となった試合の詳細を伝える。

アラベ は、 レアル・マドリード に対して明確な実力差を示す形で勝利を収めた。試合開始から1分以内には、パブロ・イバニェスが素早い攻撃から左足でシュートを放ち、わずかに枠外へ外して先制を免れた。この一連の動きは、後半に展開される劇的な展開の序幕となった。

レアル・マドリードの得点力不足とアラベの対応

レアル・マドリードは、ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エンバペ、そしてイブラヒマ・コナテを通じて早くに先制点を奪おうとしたが、アラベのゴールキーパーであるアントニオ・シベラが堅調な守備でこれらを寄せ付けなかった。シベラの存在感は、レアル・マドリードのアタッカーたちが効果的なゴールを挙げることを阻害する大きな壁となった。

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後半再開直後、アラベは優勢な展開を作り出した。アブデラフマン・レバッハが後方からの鋭いパスを受け、スペースを生み出すと、力強く高いシュートを放って見事にゴールを挙げた。このシーンでは靴のサイズが3つ小さければゴールは認められていただろうという逸話もあるほど、決定的な状況だったが、結果としてアラベが1点を奪う展開となった。

クルトワのミスから連産されたアラベの得点

レアル・マドリードは、キリアン・エンバペによる強烈なシュートで即時の反撃を試みた。しかし、好守を見せるシベラを破ることはできず、試合は膠着状態に陥った。その後、アラベがカウンターアタックから突如として先制点に成功する。

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縦へのパスに走り込んで受けたトニ・マルティネスは、ハイセンとの競り合いに敗れたが、その後の展開で重大な影響を与えた。スペイン人DFのマルティネスは、ティボー・クルトワへのバックパスが短すぎるという痛恨のミスを犯した。マルティネスはこのボールを奪取すると、イブラヒマ・コナテの懸命な対応も及ばず、自ら得点を決めて0-1とした。

モウリーニョ監督の采配とさらなるリード拡大

0-1とリードを許したレアル・マドリードに対して、モウリーニョ監督は60分を過ぎてアルダ・ギュレルをベンチへ送り出し、カルロス・エスピを投入するという交代を行った。トルコ人選手であるギュレルがベンチに座って間もなく、さらにレアル・マドリードの守備に隙が生じた。

アウェーのアラベスは、この交代劇の後、リードを2点に広げる。レアル・マドリードでプレー経験のあるマリアーノ・ディアスが、反応の遅れたハイセンの背後へボールを送った。このパスを受けたアンヘル・ペレスが競り勝ち、右サイドバックの立場からティボー・クルトワをかわして流し込んだ。