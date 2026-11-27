CSスファクシアンのサポーターの関心は、所属選手の容体に集まっている。モハメド・アブシが金曜日の夜、故郷のベジャ県で突然の交通事故に遭ったためだ。不安が広がるなか

」によると、同選手は負傷の内容を特定し、その重症度を評価するため、CTスキャンによる精密検査を受けた。 また、 CSスファクシアン のフロントは速やかに救急車を手配し、容体の経過観察と必要な治療のため、首都チュニスの私立病院へ搬送した。 22歳の同選手の容体の詳細は、現時点でまだ明らかになっていない。

情報筋は検査結果や負傷の内容を明かしておらず、SNS上では容体の深刻さをめぐって錯綜した情報が飛び交っているものの、その真偽を確定させる公式な医学的確認は出ていない。 注目は今後数時間のうちに出される医師団の報告に集まっている。 今回の事故はチュニジアのスポーツ界に大きな同情の波を広げた。 各クラブのサポーターがスファクシアンの選手の負傷の報に反応し、SNS上では支援や激励のメッセージが相次いだ。

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応援するクラブの垣根を越えた光景となり、選手の無事と早期のピッチ復帰を願う声が寄せられている。 彼がまだプロキャリアの初期段階にあり、今後数年で大きな活躍を期待される存在であることも、その思いを強めている。 アブシはオリンピック・ベジャでキャリアをスタートさせた選手であり、同クラブがサッカー界での出発点となった。 その後、2024年7月に2029年までの契約でCSスファクシアンへ移籍し、チュニジア屈指の名門で新たな挑戦を始めた。