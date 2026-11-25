アヤックスのミチェル・サンチェス監督は記者会見で、負傷から復帰したばかりのユリアン・ブラントとアントン・ガーイが今週のカンファレンスリーグとエールディヴィジの試合に出場しないことを明らかにした。また、GKマルク・テル・ステーゲンの状態には慎重さが見られ、ジョルティ・モキオの長期欠場もチームに響くという。

アヤックス は今週、カンファレンスリーグとエールディヴィジで重要な試合を控え、FCトゥーン、フェイエノールトと対戦する。 ミチェル・サンチェス 監督は水曜日の記者会見で、 ユリアン・ブラント と アントン・ガーイ が両試合とも先発することはないと明言した。

ブラントは10月末のAZ戦で負傷し、FCミッティラン戦とFCトゥウェンテ戦を欠場。 先週日曜日のADOデン・ハーグ戦で、残り20分から復帰した。 ガーイは10月初めにデンマーク代表で負傷し、ブラントと同じくADO戦で復帰した。 また、GKマルク・テル・ステーゲンの状態にも多少の不透明さがあった。

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ドイツ代表の同選手はADO戦で意外にもベンチスタート。 代表活動から万全ではない状態で戻ったため、ミチェル監督はマールテン・パエスにゴールを守る機会を与えた。 テル・ステーゲンは現在、完全に回復したようだ。

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「マルク・テル・ステーゲンなら可能だ。 明日（木曜日、編集部注）と日曜日、それぞれの試合でチームにとって何が最善かを見極める」中盤では、ジョルティ・モキオの負傷により、いずれにせよ変更が生じる。 不運なコンゴ人選手はADO戦で腓骨を骨折し、約4カ月離脱する。

「彼の不在はもちろん大きい。 特に、我々の目指すプレーに合った独自の特長を持っているからだ」とミチェル監督は語る。