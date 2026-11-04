アヤックス、UEFAカンファレンスリーグで主力欠場 主力中盤の負傷状況と戦力分析

アヤックスはミッティラン戦でユリアン・ブラントら主力を欠く。ミチェル・サンチェス監督はFCトゥウェンテ戦への復帰の可能性に言及。戦力整備と戦術の鍵を解説。

アヤックス は木曜日、 UEFAカンファレンスリーグ のリーグフェーズ第3戦へ臨む。対戦相手はデンマークの ミッティラン であるが、 ミチェル・サンチェス 監督は複数の選手を欠く状況にある。特に注視されるのは、中盤の戦力が限られたことだ。カイオ・エンリケとオリバー・エドヴァルセンにとって、この試合への復帰にはまだ早すぎる。両選手は日曜日には試合のメンバーに戻る見込みだ。

ブラントとアムラバトの負傷状況

この日早く、アヤックスがデンマークでの試合にユリアン・ブラントとソフィアン・アムラバトを欠くことが明らかになった。ブラントは先週末のAZ戦で負傷交代し、アムラバトも試合後に違和感があったことを記者会見で詳しく語っていた。この二名の欠場は、チームの組織的な強みに影を落としている。

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ミチェル監督は水曜日、ブラントとアムラバトの負傷は深刻ではないと説明した。日曜日にエンスヘデで行われるFCトゥウェンテとの大一番には、2人とも復帰する可能性がある。監督は「ただ、ソフィアンの方がユリアンより可能性は高いと思う」と述べ、アムラバトのコンディション回復に前向きな見通しを示した。

中盤の戦力逼迫と出場資格の問題

中盤の構図に影響を与えているのが、出場資格に関する制限である。イヴ・ビスマはカンファレンスリーグの出場資格がないため、残る中盤の選手はジョルシー・モキオ、ダヴィ・クラーセン、オスカル・グローフの3人となる。この3名が中心となって、ミッティランへの対抗策を講じることになる。

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モハメド・アブダラーも遠征メンバーに入ったが、先発する可能性は極めて低い。監督の信頼度は高いものの、国際大会での出番は限定的だろう。アブダラーの招集は、万が一の負傷時や、試合展開に応じた切り替え用としての意義が大きい。彼が実際にプレーすることは期待薄だが、ベンチ要員としての存在価値は否定できない。

ベルフハイスの復帰と戦術的選択

中盤でも起用できるスティーヴン・ベルフハイスも、復帰したばかりで先発は考えにくい。ベルフハイスは長く離脱していたため、即刻のフル出番はリスクが伴う。ミチェル監督は、選手のコンディションを最優先にし、無理な先発は避けるとみられる。ベルフハイスの能力は高いが、試合慣れが必要です。

アヤックスは、限られた中盤の選手たちで、ミッティランの激しいプレッシングを凌ぎ切らねばならない。ジョルシー・モキオ、ダヴィ・クラーセン、オスカル・グローフの3名が、いかにしてボールを保持し、攻撃の起点となるかが鍵になる。監督の戦術的指示が、この試合の行方を大きく左右する。