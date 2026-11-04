アヤックスのブニダ、負傷からの復帰と契約延長について明言

アヤックスのブニダ選手が、ミチェル監督との関係やケガからの回復状況、そして2028年までの契約延長オプションについて語った。競争激化を糧にチーム貢献を誓う。

アヤックス の ブニダ 選手は、 ミチェル監督 が自身を 右ウイング として見ていないことをすでに承知しているという。しかし、ポジションに関するその認識は ブニダ にとって問題ではないと語っている。彼にとって最優先事項は、常にピッチに立ち、試合に出場することである。

ブニダ選手は、右サイドでも中央でも左サイドでも構わないと述べている。重要なのは、ただサッカーがしたいという情熱と、監督が必要とする役割でプレーすることである。アヤックスというオランダ最大のクラブに所属している以上、激化する内部競争は決して不利にはならないと捉えている。

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現在、ブニダ選手のポジションには複数の選手が並んでいる状況だ。しかし、ブニダ選手は競争環境こそが良いことだと考えている。そこで自分が一番であることを証明するには、選手個人の努力次第であるという。その覚悟が、現在のチーム内での立ち位置を強化している。

ケガからの精神的回復とコンディション整備

ブニダ選手は、これまでのリハビリ期間から多くの教訓を得たと語っている。それまでのキャリアでは大きな怪我を経験したことがなかったため、その回復過程は精神的に非常に厳しかったと明かしている。しかし、幸運なことに周囲には支えてくれる人が多数存在した。その支えのおかげで、現在のブニダ選手は精神的に少し強くなっているという。

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身体的な面でも、ブニダ選手のコンディションはほぼ元通りに戻っている。ポッドキャストでのインタビューで、ブニダ選手は過去の苦難を乗り越えたことで、より強靭なメンタリティを獲得したことを強調している。この回復プロセスは、チーム内での競争を勝ち抜くための重要な基盤となっている。

2028年までの契約延長オプションと今後の展開

ブニダ選手はアヤックスでの将来性についても詳細な発言を行っている。2月時点において、クラブはブニダ選手に対し、契約を2028年半ばまで延長する提案を行った。さらに、この延長には追加で1年間契約を伸ばすオプションも含まれていた。この提案は、選手とクラブ間の長期的な信頼関係を示すものでもある。

しかし、ブニダ選手が怪我のため長期離脱していたため、契約交渉は遅れを生じている。ブニダ選手自身は、しばらくの間は自身の状態を見守ることになるだろうと予想している。長い間ピッチから離れていたことを考慮すると、その対応は理解できる範囲内であると指摘している。

まず最初にブニダ選手が達成すべきは、コンディションを完全に戻すこと、試合に出場すること、そして自分の実力を示すことである。延長に関する提案に対しては、前向きな姿勢を示している。どのような結果になるか、まずは様子を見ながら進めていく予定である。