アヤックスCEOメンノ・ヘーレン氏、2027年4月1日付で退任表明

アヤックスはメンノ・ヘーレンCEOの2027年4月1日付退任を発表。2019年から在籍し監査役会と協議を経て決着。後任選考の時間を確保し、今季の成功を強調。

アヤックス は金曜日、最高経営責任者（CEO）を務める メンノ・ヘーレン 氏が2027年4月1日付でクラブを離れることを正式に発表した。この決定は、クラブの 監査役会 との協議を経て下されたものである。ヘーレン氏は2019年から アヤックス に在籍しており、以前は商業部門の責任者も務めていた経験を持つ。

ヘーレン氏の退任理由と今後の計画

アヤックスの公式サイトでメンノ・ヘーレン氏は、16年以上が経過し、私にとって次の一歩を踏み出す時が来たと説明した。アヤックスで働くことは常に名誉であったとし、ここでさまざまな素晴らしい役割を担えたことに感謝の意を表している。監査役会との間では、契約満了と今後について早くから話し合いを始め、建設的な議論を重ねた結果、この決定に至ったと語った。

Also read カープファン悲痛 床田も表明でFA宣言3連発 ゾンビ余波も重なり暗黒危機

ヘーレン氏は、今時点で発表を行うことで、後任を探す時間を確保できると述べている。ここでは多くを学んだとし、この長い年月の間に、私たちはアヤックスで力を合わせて多くを成し遂げたと振り返る。素晴らしい思い出が本当にたくさんあるものの、もちろんつらい出来事もありましたと認めている。

監査役会と会長レスリー・バンベルガーの評価

アヤックスの監査役会を代表して、レスリー・バンベルガー会長はメンノ・ヘーレン氏がクラブに大きく貢献してくれたと評価した。最高経営責任者の職務を引き受けるよう求められた際には、困難な時期を乗り越えるためにクラブを支えてくれたと述べた。その間、常にアヤックスに忠実であったことが強調されている。

Advertisement

アヤックスとレスリー・バンベルガー会長は、ヘーレン氏の貢献度を高く評価している。監査役会の議長であるレスリー・バンベルガー氏は、今回の退任について建設的なプロセスを経て合意に至ったと示している。アヤックスの経営陣は、ヘーレン氏との関係が良好であったことを示唆している。

今シーズンの成功とクラブの前進への貢献

メンノ・ヘーレン氏は、今は何より、今シーズンに競技面で成功を収め、クラブがさらに前進することが重要だと考えていると表明した。少なくとも今後数カ月は、そのためにできることをすべて続けていくと約束している。アヤックスの経営方針において、今シーズンの活躍が最も優先される事項であることが明確になった。

アヤックスは今後、メンノ・ヘーレン氏の後任者選考に着手する。2027年4月1日までに新人CEOを迎え入れる準備が整えられるよう、迅速な行動が求められている。アヤックスは、ヘーレン氏の在任中に商業部門および経営面での安定を維持してきた経緯がある。監査役会は、次期のリーダーシップがクラブの伝統と現代のサッカー環境の両方に対応できる人物であるべきだと考えている。

アヤックスのファンおよび関係者は、メンノ・ヘーレン氏の16年以上にわたる貢献に敬意を表している。レスリー・バンベルガー会長を始めとする監査役会は、この过渡期をスムーズに進めるために動いている。アヤックスは、2027年4月1日までに新たな体制を整え、クラブの未来に向けた取り組みを強化する予定だ。