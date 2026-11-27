ミランはオリンピアコスを4-2で破ったが、モレイラのスタンドへの挑発行為がトラブルを誘発。アモリム監督は責任を認め謝罪すると同時に、後半で流れを変えたハッチンソンの起用について、チーム全体での判断や戦術的な狙いを説明した。

木曜夜の ミラン の オリンピアコス 戦4-2の勝利後、 アモリム監督 は騒動の収拾に当たることになった。 勝利を決定づける最後のゴールを決めた モレイラ のパフォーマンスが、ホームのサポーターとギリシャ側のコーチングスタッフを強く憤慨させ、試合は緊迫した雰囲気の中で終了した。

ウイングのモレイラは動かずに立ち、数秒間スタンドを見据えた。 この行動は意図的な挑発と受け止められた。 若いウイングの行動を受け、オリンピアコスのジョタ・シウバとサリアカスがモレイラに詰め寄り、ピッチ上ですぐに一触即発の事態となった。4点目の後に示された無礼な態度をホーム側が問題視し、カライスカキス・スタジアムの雰囲気は試合終盤に険悪になった。 『TuttoMercatoWeb』が伝えたところによると、アモリム監督は「二度と起こさせない。

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モレイラはプレーする若者だが、成長する必要がある。 自分たちのファンに同じことをされたら、嫌だというのは分かっている。 責任は私にある。 ただ、彼に悪意はなかった。