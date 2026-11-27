ACミランのアモリム監督は、アテネでオリンピアコスに4-2の逆転勝利を収めた後も、「細部」と守備の問題を改善するよう求めた。

ACミラン の ルベン・アモリム 監督は、ヨーロッパリーグで オリンピアコス に4-2の逆転勝利を収めたものの、「細部」への集中を高めるよう選手たちに求めた。 アテネで試合をひっくり返した一方、ギリシャの強豪に先制を許した守備の隙を懸念している。

ミランは後半に力強い戦いを見せ、2点のビハインドを覆して、木曜夜に敵地オリンピアコスで貴重な勝利を収めた。 欧州での目標に向けて大きな弾みとなる結果だが、アモリム監督は試合序盤に繰り返されたミスを指摘し、喜びに浸ることなく警鐘を鳴らした。 ポルトガル人指揮官は、この勝利が欧州での戦いの転機になると認めつつ、守備の隙を見過ごすことはできないと語った。 に語った。

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「この試合に勝つのと、勝ち点を得られずに終わるのとでは大きな違いがある。 後半は良かったが、また多くのミスを犯した。 分析しなければならない。 この試合から多くの情報を得た。