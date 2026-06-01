アメリカ代表、親善試合でセネガルに3-2勝利 ポチェッティーノ監督のハイドレーションブレーク中のパソコン使用が話題

アメリカ代表がセネガル代表との親善試合に3-2で勝利。プリシックが1得点1アシストの活躍。ポチェッティーノ監督がハイドレーションブレーク中にノートパソコンを使用して戦術指示を行い注目を集めた。

サッカー のFIFAワールドカップ北中米大会が6月11日に開幕する。 開催国として出場する アメリカ代表 （FIFAランキング16位）は5月31日（日本時間6月1日）、アメリカ・ノースカロライナ州シャーロットで同じくワールドカップ出場国の セネガル代表 （同14位）と親善試合を行い、3対2で勝利した。

この試合では、ミッドフィールダーのクリスチャン・プリシック選手（27歳、ACミラン所属）が1得点1アシストの活躍を見せ、チームの攻撃を牽引した。 一方、セネガル代表ではフォワードのサディオ・マネ選手（34歳、アルナスル所属）が2ゴールを決めるも、チームの逆転には至らなかった。 試合は前半から激しい攻防が繰り広げられ、アメリカが先制点を奪うもセネガルがすぐに追いつき、その後再びアメリカがリードを広げる展開となった。 後半にはセネガルがマネ選手のゴールで同点に追いついたが、終了間際にアメリカが決勝点を挙げて勝ち越した。

この試合は両チームにとってワールドカップ前の重要な調整の場となり、特にアメリカ代表は新戦術のテストを行ったと見られている。 注目を集めたのは、今大会から導入されたハイドレーションブレークの時間帯だ。 選手が水分補給を含めた短い休息を取る目的で、試合中に3分間設けられたこのブレークで、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督（54歳）がノートパソコンを使用しながら選手に戦術を指示する姿がカメラに捉えられた。 ポチェッティーノ監督はアルゼンチン出身で、エスパニョールやトットナム、パリ・サンジェルマンなどを率いた経験を持つ。

試合後のインタビューで「選手は考えるのと同様に、見ることも必要だ」とパソコン導入の意図を説明し、「このブレーク中にパソコンを使用して良いかどうかはFIFAから特に何も伝えられていない。 多くの監督が同様のことをしているだろう」と語った。 この新しい試みは、サッカー界でタイムアウトのような戦術的休憩が可能になるかどうかという議論を呼んでいる。 今季セリエAで8得点を挙げたプリシック選手は、ハイドレーションブレーク中の指揮官の行動について「ちょっと特殊な状況だけど、ハーフタイムにはいつもしていること。

いくつか確認事項があるだけだ」とコメントした。 ポチェッティーノ監督は、このブレーク自体には賛成の立場を示し、「選手を休ませられる良い機会だ」と強調した。 プリシック選手も「サッカーでもタイムアウトがあるのは良いことだと思う。 試合の流れを変えたり、立て直したりできる」と述べ、新制度への理解を示した。

アメリカ代表はワールドカップ1次リーグD組でパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。 セネガル代表はグループCで、日本、スウェーデン、チュニジアと同組となっている。 この親善試合の結果は、両チームにとって本大会に向けた自信となるだろう。 アメリカは若手選手の台頭が目立ち、プリシック選手を中心とした攻撃陣の連携が向上している。

一方のセネガルはマネ選手の決定力に加え、守備の安定が課題として浮き彫りになった。 ポチェッティーノ監督の新しい戦術アプローチは、今後の試合でも注目を集めることになりそうだ





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