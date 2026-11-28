米連邦航空局（FAA）によると、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港で27日夜、離陸に備えて地上走行していたアメリカン航空のボーイング737型機2機の主翼が接触する事故があった

米連邦航空局（FAA）によると、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港で27日夜、離陸に備えて地上走行していたアメリカン航空のボーイング737型機2機の主翼が接触する事故があった。

航空無線サイト「ATC.com」が捉えた航空管制の無線交信によると、米東部時間午後5時ごろ、ダラス行きのアメリカン航空638便が離陸準備を進めていたところ、同機のパイロットから、順番を待っていたシカゴ行きアメリカン航空2152便と主翼が接触したとの報告があった。 これを受け、管制塔は空港に到着予定だった別の航空機に着陸中止を指示。 他の到着機に対しても、遅れが出る可能性があると警告した。 パイロットの1人は管制塔に対し、「機体の右側に破片が落下した。

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ウイングレットが丸ごと落ちている」と報告した。 航空追跡サイト「フライトレーダー24」の画面。 上から順にアメリカン航空2152便と638便が表示されており、両機の主翼が接触した様子がうかがえる。 画像内の機体識別番号はCNNが追記したもの/Flightradar24アメリカン航空はCNNへの声明で、当該機は会社の整備チームによる点検を行うため、運航から外されたと明らかにした。2機の一方に搭乗していた乗客は、機体同士が接触した瞬間ははっきり分かったと話している。