アメリカが南米の強豪パラグアイを下し、W杯初優勝への道を切り開く

アメリカはパラグアイを相手に4-1で快勝し、W杯初優勝への道を切り開いた。クリスチャン・プリシッチ選手が2得点を挙げ、フォラリン・バログン選手が個人技を披露した。アメリカは後半に1点を返されても、終始優勢に進め、試合終了間際にもう1点をくわえました。

試合は前半7分に早速動きます。 アメリカ の10番を背負う クリスチャン・プリシッチ 選手が左サイドから攻め上がり、エリア内に果敢に進入。 中でパスを受けたウェストン・マッケニー選手がさらに細かく横パスを送ると、これが相手選手の足に当たりオウンゴールとなります。

先制したアメリカはさらに攻勢を強め、前半31分には左サイドにボールを送り、プリシッチ選手が抜け出します。 深く攻め入るとFWの上がりを確認して正確なグランダークロスを送り、エースのフォラリン・バログン選手がそれを落ち着いて流し込み、追加点を奪います。 さらにアメリカはバログン選手が個人技を披露。 前半45＋5分に相手ディフェンダーを背負いならも体の強さをみせ、右からエリア内に進入します。

さらに目の間の1人をかわして、ゴール左上にしっかり蹴り込みこの日2点目。 この圧巻のプレーには、スタジアムがどよめきます。 アメリカは後半に1点を返されますが、終始優勢に進め、試合終了間際にもう1点をくわえ、4-1で快勝。 南米の強豪パラグアイを相手に62％のボール保持率を誇り、16本のシュートを放つなど安定した強さを見せつけました。

プリシッチ選手を始め、マッケニー選手やセルジーニョ・デスト選手、ジョージ・ウェア氏の息子のティモシー・ウェア選手、そして伊東純也選手の元同僚で現在はモナコで南野拓実選手とチームメートのバログン選手も絶好調。 開催国として地の利を生かし、悲願のW杯初優勝へ、これ以上ないスタートを切りました





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アメリカ パラグアイ W杯 クリスチャン・プリシッチ フォラリン・バログン 個人技 優勝

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