アメリカ大統領が9年ぶりに中国訪問、台湾問題が焦点に

アメリカの大統領が9年ぶりに中国を訪問し、台湾問題が焦点となっている。台湾問題の中で、日本政府も注目しているのが、トランプ大統領が台湾の独立について、これまでの立場を変えるのかどうかという点だ。中国は台湾の独立には反対の立場であり、一方、アメリカのこれまでの立場は台湾の独立について、あいまいな表現にとどめてきた。台湾問題がアメリカと中国の関係をさらに深める可能性があるが、もしアメリカが台湾の独立を支持する立場に変わる場合、台湾への武器のストップや軍事力の低下など、台湾の立場が危うくなってしまう可能性もある。

アメリカの大統領が中国を訪問するのは9年ぶりである。 午前に行われた首脳会談の中で、習主席が『米中関係における最も重要な問題だ』と強調したのが『台湾問題』だ。 台湾問題の中で、日本政府も非常に注目しているのが、トランプ大統領が『台湾の独立』について、これまでの立場を変えるのかどうかという点なのだ。

中国は『一つの中国』を原則としており、当然『台湾独立には反対』の立場である。 一方、アメリカのこれまでの立場は台湾の独立について、あいまいな表現にとどめてきた。 バイデン前大統領は『台湾独立を支持しない』という表現は使ったが、明確に『独立反対』と言った歴代の大統領は1人もいない。 アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授によると、『支持しない』と『反対』ではニュアンスにかなり違いがあるという。

『支持しない』は、もし台湾が独立するとなっても、それを支持しないだけで止めることはない。 一方で、『反対』となれば、独立に向けた動きがあれば、それを止めるような台湾への強いメッセージになるだろうという。 今まで、アメリカは台湾に武器を売却するなど軍事的な支援で関係を強めてきた。 もし『独立反対』とこれまでの立場を変更した場合、アメリカからの武器がストップする可能性もあって、台湾の軍事力が低下し、立場が危うくなってしまう





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